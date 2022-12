À Wall Street, les craintes de récession rongent les indices

Un trader travaille au New York Stock Exchange, le 15 décembre 2022. © Spencer Platt, Getty Images via AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

La Bourse de New York a terminé en repli lundi, les investisseurs ruminent les craintes d'une récession. L'indice Dow Jones a reculé de 0,49% à 32.757,54 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a perdu 1,49% à 10.546,03 points et le S&P 500, a lâché 0,90% à 3.817,66 points, au plus bas depuis deux mois.