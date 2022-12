États-Unis : Harvey Weinstein jugé coupable à Los Angeles de trois agressions sexuelles

L'ex-producteur de cinéma, Harvey Weinstein, au tribunal de Los Angeles le 4 octobre 2022. © Etienne Laurent/Pool via Reuters

Texte par : FRANCE 24

Harvey Weinstein a été déclaré coupable lundi d'un viol et de deux agressions sexuelles au terme de son procès à Los Angeles. Quatre femmes ont accusé le producteur de les avoir contraintes à des relations sexuelles dans des hôtels de Los Angeles entre 2004 et 2013. L'ancien "roi" du cinéma de 70 ans, qui a produit de grands succès primés comme "Pulp Fiction" ou "The Artist", a déjà été condamné à New York en 2020 à 23 ans de prison pour des faits similaires.