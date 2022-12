Les Etats-Unis ont saisi en 2022 assez de fentanyl pour tuer tous les Américains

Le bureau du sherif du comté d'Alameda montre une prise de 42 kilos de fentanyl, le 20 décembre 2022. © AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

D'après l'agence américaine anti-drogue (DEA), le fentanyl, est maintenant "la menace la plus meurtrière en matière de drogues dans le pays". Cet opiacé, "50 fois plus puissant que l'héroïne" est la principale raison derrière les plus de 107.000 morts par overdose aux Etats-Unis de juillet 2021 à juin 2022