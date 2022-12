Une commission parlementaire vote pour la publication des déclarations d'impôt de Donald Trump

Une commission de la Chambre des représentants a voté par 24 voix contre 16 en faveur de la publication des six années de feuilles d'impôts du milliardaire, et ancien président américain, entre 2015 et 2020.