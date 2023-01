En direct : Lula, les chefs du Congrès et de la Cour suprême condamnent des "actes terroristes"

Heure par heure

Les sanctions commencent à tomber au Brésil, au lendemain de l'attaque des partisans de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro contre des bâtiments officiels comme la Cour suprême et le Congrès. Une enquête pour déterminer les responsabilités a été ouverte à la demande du parquet général. Suivez les derniers développements des événements au Brésil.

16 h 32 : Biden, Trudeau et Lopez Obrador "aux côtés du Brésil", "condamnent" les attaques

Le président américain Joe Biden, son homologue mexicain Andrés Manuel Lopez Orador et le Premier ministre canadien Justin Trudeau "condamnent" l'attaque des lieux de pouvoir au Brésil par des partisans de Jair Bolsonaro, selon un communiqué commun publié lundi.

"Nous sommes aux côtés du Brésil pendant qu'il défend ses institutions démocratiques" et "nous sommes impatients de travailler avec le président Lula", ajoutent les trois dirigeants, qui se retrouvent à Mexico lundi et mardi pour une rencontre diplomatique

15 h 28 : Lula, les chefs du Congrès et de la Cour suprême condamnent "les actes terroristes" de Brasilia

Le président brésilien Lula, les chefs du Congrès et de la Cour suprême ont condamné lundi "les actes terroristes" de Brasilia la veille dans une déclaration commune "en défense de la démocratie" publiée sur le compte Twitter du chef de l'État.

"Les Pouvoirs de la République, garants de la démocratie et de la Constitution de 1988 rejettent les actes terroristes, de vandalisme, criminels et putschistes qui se sont produits hier à Brasilia", dit la déclaration signée par le président de gauche Lula et les présidents du Sénat, de la Chambre des députés et de la Cour suprême, au lendemain des assauts simultanés de bolsonaristes contre les bâtiments de ces institutions

Manifestação conjunta dos presidentes dos Poderes da República, assinada na manhã de hoje, em repúdio aos atos golpistas de ontem em Brasília. #EquipeLula pic.twitter.com/p6dOtuh8S6 — Lula (@LulaOficial) January 9, 2023

13 h 35 : "L'armée va avoir un rôle déterminant dans les mois qui viennent"

Les autorités judiciaires au Brésil ont lancé les premières investigations pour déterminer les responsabilités de la prise d'assaut de plusieurs bâtiments officiels dimanche 8 janvier par des partisans de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro à Brasilia. David Gormezano, journaliste et ancien correspondant en Amérique latine, était sur le plateau de France 24 pour évoquer la situation.

13 h 28 : des soldats commencent à démanteler un camp installé par des partisans de Bolsonaro devant le QG de l'armée

Lundi matin, au moins 1 200 bolsonaristes qui occupaient un campement au cœur de Brasilia ont été arrêtés, selon les médias brésiliens, lorsque la police militaire et l'armée ont démantelé leur campement installé face au quartier général de l'Armée de terre.

Installés depuis plus de deux mois, ils réclamaient une intervention militaire pour empêcher l'accession de Lula au pouvoir. Ce campement a fourni le gros des effectifs des assaillants dimanche. Samedi soir, une centaine d'autocars amenant quelque 4 000 bolsonaristes sont arrivés dans la capitale et ont rejoint le campement.

Un campement installé à Rio de Janeiro était également en cours de démantèlement, a rapporté un journaliste de l'AFP.

Avec AFP et Reuters

