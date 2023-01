Brésil : corruption, fausses informations, Covid... Les casseroles judiciaires de Jair Bolsonaro

Privé de son immunité présidentielle depuis le 1er janvier, Jair Bolsonaro peut désormais faire l’objet de poursuites devant les tribunaux de première instance et non plus le seul Tribunal suprême. Même si les procédures pourraient prendre des années, les analystes considèrent que le risque d'emprisonnement est bien réel.



L'avenir judiciaire de l’ancien président appartient en grande partie aux décisions du juge du Tribunal suprême, Alexandre de Moraes, principal rapporteur des enquêtes le visant . Mais aussi des calculs politiques de Lula, lui-même condamné pour corruption par le Tribunal suprême et emprisonné en 2018 et 2019.



En septembre 2023, Lula pourra nommer un nouveau procureur général, habilité à inculper Jair Bolsonaro si ses dossiers restent aux mains du Tribunal suprême, en remplacement de l'actuel procureur Augusto Aras, soupçonné de protéger Bolsonaro et actuellement suspendu par le juge Alexandre de Moraes.