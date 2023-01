Emprisonné aux États-Unis, l'ex-narcotrafiquant "El Chapo" dit subir des "tourments psychologiques"

© Département américain de la Justice via AFP

L'avocat du célèbre ancien baron de la drogue mexicain "El Chapo" a lancé mardi un appel à l'aide au Mexique. Il affirme que son client, qui purge une peine de prison à vie aux États-Unis, "souffre de troubles psychologiques", et que la "détérioration" de son état de santé pourrait entraîner un décès prématuré.

L'ex-narcotrafiquant mexicain Joaquin Guzman, surnommé "El Chapo", a lancé mardi 17 janvier, via un de ses avocats, un appel à l'aide au Mexique au sujet des "tourments psychologiques" qu'il affirme subir en prison aux États-Unis où il purge une peine de prison à vie.

"Depuis six ans que Joaquin se trouve aux États-Unis, il n'a pas vu le soleil", a déclaré son avocat au Mexique, José Refugio Rodriguez, dans un entretien à Radio Formula. Incarcéré dans les montagnes désertes du Colorado, dans l'une des prisons les plus sécurisées des États-Unis, "Chapo" Guzman ne sort que trois fois par semaine de sa cellule sans jamais voir le soleil, a ajouté Me Rodriguez.

L'avocat affirme avoir reçu un message vocal de Guzman, 65 ans, par l'intermédiaire de Mariel Colon, une de ses avocates aux États-Unis, et de l'une de ses sœurs. "Il souffre de troubles psychologiques", a-t-il poursuivi, redoutant une "détérioration" de son état de santé qui pourrait entraîner un décès prématuré.

Extradition

Les autorités mexicaines doivent veiller sur ses conditions de détention, en fonction d'une convention avec les États-Unis, selon l'avocat.

Le "Chapo", autrefois chef redouté du Cartel de Sinaloa, s'élève également contre le non-respect présumé des procédures lors de son extradition en janvier 2017. Il avait demandé en octobre l'annulation de sa peine et un nouveau procès.

Les doléances du "Chapo" interviennent après l'arrestation de l'un de ses fils, Ovidio Guzman, le 5 janvier dans l'État du Sinaloa (nord-ouest) lors d'une opération qui a fait 29 morts (10 militaires et 19 criminels présumés d'après les autorités).

