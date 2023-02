L'actu en dessin : aux États-Unis, les sacrosaintes armes à feu font de nouveau débat

CARTOONING FOR PEACE

En l'espace de trois semaines aux États-Unis, deux hommes noirs ont été tués par des policiers dans des circonstances controversées. Six "fusillades de masse" ont également été recensées depuis le début de l'année, relançant le débat sur la vente d'armes à feu.

Les violences policières, teintées de racisme, sont devenues monnaie courante aux États-Unis. En à peine trois semaines, deux hommes noirs ont été tués par des policiers dans des circonstances controversées : Tyre Nichols et Anthony Lowe.

Le premier a été tabassé à mort pendant un contrôle routier le 7 janvier. Le second, amputé des deux jambes et atteint de troubles mentaux, a été abattu le 26 janvier suite à une agression au couteau.

Comme si cela ne suffisait pas, le pays a été endeuillé par six "fusillades de masse" depuis le début de l’année. Les meurtres par arme à feu, notamment isolés, imprévisibles, et touchant des populations vulnérables comme les écoliers, sont en nette augmentation depuis vingt ans.

Face à cette hausse, qui s’est accélérée avec le Covid-19, 71 % des Américains demandent une régulation plus stricte de la vente d’armes, selon une étude de l’Université de Chicago. Néanmoins, 51 % d’entre eux ne sont pas prêts à renoncer au second amendement de la Constitution des États-Unis, qui leur assure le droit de posséder une arme.

Plop & KanKr, alias Julie Besombes et Simon Baert, est un duo de dessinateurs français, installé dans le Béarn, publiant dans la presse régionale, nationale et internationale et à la télévision (Une semaine dans le monde sur France 24).

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

