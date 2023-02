Aux États-Unis, bataille politique autour de l'incident du ballon chinois

Le chef de la minorité républicaine au Sénat américain, Mitch McConnell, le 3 janvier 2023 au Capitole. © Jose Luis Magana, AP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Le Parti républicain a accusé dimanche l'administration Biden de ne pas avoir réagi plus tôt et plus fermement face à l'incursion d'un ballon chinois au-dessus du territoire américain qui a finalement été abattu vendredi. La Chine a estimé lundi que les relations entre les deux pays avaient été "gravement affectées et endommagées".