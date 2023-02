États-Unis : l'espace aérien brièvement fermé au-dessus du lac Michigan

Les États-Unis et le Canada ont renforcé la surveillance de leurs espaces aériens après avoir repéré un certain nombre d'objets volants non identifiés. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, à droite, rencontre la ministre de la Défense nationale du Canada Anita Anand, face à lui, au Pentagone à Washington, le vendredi 10 février 2023.

© J. Scott Applewhite, AP