Au Brésil, la politique s’invite au célèbre carnaval de Rio de Janeiro

REPORTAGE

Le célèbre carnaval de Rio de Janeiro au Brésil a toujours été irrévérencieux, plusieurs fois censuré, notamment pendant la dictature. Et cette année plus que jamais, après la tentative de coup d’État de janvier dernier, la politique s'invite dans ses rangs. Les fanfares de rues ont décidé d'en profiter pour dénoncer ces récents actes antidémocratiques.

Publicité Lire la suite

En chanson et avec humour, cette année plus que jamais, ils politisent la plus grande fête du monde. Les Cariocas célèbrent leur carnaval, peu de temps après la tentative de coup d'État avorté du 8 janvier dernier à Brasilia.

La mairie de Rio a décidé de distribuer des banderoles célébrant la démocratie lors des défilés. Quant aux fanfares de rues, elles ont décidé de profiter du carnaval pour dénoncer ces récents actes antidémocratiques.

"Les Brésiliens souffrent beaucoup à cause de la politique, alors il n’y a rien de mieux que de s’en amuser, d’en rire plutôt que d’en pleurer." Anderson Feife, musicien du traditionnel "Bloco do Barbas". Ce groupe emblématique, né il y a 38 ans, compose des sambas qui sont à chaque fois des satires politiques.

Après le traumatisme de la tentative de coup d’État, et malgré la crise économique, les Brésiliens font preuve de résilience et comptent bien profiter de cette semaine de célébration.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne