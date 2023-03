Le Premier ministre chinois fustige la "répression" américaine visant son pays

Le Premier ministre Li Qiang lors d'une conférence de presse à Pékin, le 13 mars 2023 © Greg Baker, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

"La Chine et les États-Unis peuvent et doivent coopérer", a appelé lundi le nouveau Premier ministre chinois Li Qiang. Lors de sa première conférence de presse depuis sa nomination, il a dénoncé "l'encerclement" et la "répression" de son pays par Washington.