Aux États-Unis, plus d'une vingtaine de morts après une tornade et des orages dans le Mississippi

Des débris après le passage d'une tornade et de violents orages à Rolling Fork, dans le Mississippi (États-Unis), le 25 mars 2023.

Au moins 23 personnes ont été tuées dans le Mississippi, dans le sud des États-Unis, à la suite du passage d'une tornade et d'orages, a indiqué samedi le gouverneur de cet État.

Tragédie dans le Mississippi. Au moins 23 personnes ont été tuées lors du passage d'une tornade et d'orages vendredi soir, a indiqué samedi 25 mars le gouverneur de cet État du sud des États-Unis. "Nous savons que bien plus (de personnes) sont blessées. Les équipes de recherche et de secours sont encore actives", a également déclaré Tate Reeves sur Twitter.

Les services d'urgence de l'État du Mississippi (MSEMA) ont aussi noté sur Twitter : "Malheureusement, il est attendu que ces chiffres changent" à la hausse. "L'État a déployé des moyens de secours dans les comtés de Sharkey et d'Humphreys", à environ 110 kilomètres au nord de la capitale Jackson, a déclaré Malary White de MSEMA à la chaîne ABC.

"Nous avons mis en action le système de soutien médical – augmentant le nombre d'ambulances et d'autres dispositifs d'urgence pour (venir en aide) aux personnes affectées", a tweeté Tate Reeves.

Des images télévisées montraient des maisons rasées ainsi que de nombreux débris jonchant des routes tandis que les services d'urgence tentaient d'atteindre les personnes nécessitant de l'aide.

"Ma ville n'existe plus"

"Ma ville n'existe plus", a déclaré sur CNN le maire de Rolling Fork, une ville de quelque 2 000 habitants dans le centre-ouest du Mississippi, particulièrement touchée par le passage de la tornade.

Selon l'édile, plusieurs victimes ont été localisées et dégagées des débris de leurs maisons, pour être emmenées vers des hôpitaux et être soignées. "Les maisons qui ont été arrachées peuvent être remplacées, mais vous ne pouvez pas remplacer une vie", a-t-il encore déclaré.

Une habitante de Rolling Fork, Shanta Howard, a raconté à la chaîne locale WAPT : "je croyais être morte" après le passage de la tornade. "Nous avons dû aider à sortir des cadavres" de maisons, a-t-elle déclaré.

"Les pertes seront ressenties dans ces villes pour toujours", a tweeté le gouverneur Tate Reeves, demandant de prier pour les victimes et leurs familles.

Selon la chaîne ABC, au moins 13 personnes sont mortes dans le comté de Sharkey, ainsi que trois dans celui limitrophe de Carroll et deux autres dans celui de Monroe. Par ailleurs, un policier de la route de Silver City, dans le comté d'Humphreys, a signalé à ABC le décès d'une personne.

"Nous avons entendu un bruit, comme si c'était un train, pendant 45 secondes à une minute ; puis c'était fini", a raconté à propos de la tornade Woodrow Johnson, un responsable local du comté de Humphrey, à CNN.

Visiblement ému, il a raconté avoir perdu sa maison. "Nous sommes forts, nous allons persévérer, et nous nous en remettrons", a ajouté Woodrow Johnson.

"Notre priorité à ce stade, en particulier pour les services d'urgence, est (d'assurer) la sécurité des vies et de localiser les gens pour vérifier qu'ils sont en sécurité", a expliqué Malary White, du service d'urgence de l'État du Mississippi, sur la chaîne locale WJTV, affiliée à CBS News.

Des alertes aux tornades avaient été émises vendredi dans plusieurs comtés de cet État mais samedi à 2 h 48 (7 h 48 GMT), la branche du service météorologique national (NWS) de Jackson avait indiqué que "la surveillance des tornades était levée dans l'ensemble de la zone concernée".

"Des nouvelles averses et d'autres orages sont attendus dans notre zone", avait-il tweeté, soulignant qu'"ils ne devraient pas être forts d'après les prévisions".

