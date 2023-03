Haïti : "L'État perd le contrôle du territoire", s'inquiète l'avocat Arnel Rémy

06:48 Me Arnel Rémy, coordonnateur général du Collectif des avocats pour la défense des droits de l'Homme (Caddho), commente la situation en Haïti. © France 24

Haïti n'en finit pas de sombrer dans un chaos sécuritaire et politique. Depuis le début de l'année, plus d'un demi-millier de personnes sont mortes dans des violences liées à des groupes armés, selon l'ONU. Comment sortir de cette impasse ? Comment les Haïtiens s’organisent-ils face aux défaillances multiples ? France 24 a interrogé l’avocat Arnel Rémy, membre du barreau de Port-au-Prince et à la tête du Collectif des avocats pour la défense des droits de l'Homme (Caddho).