🔴 En direct : Donald Trump est arrivé au tribunal de New York pour une comparution historique

L'ancien président Donald Trump comparaît mardi devant un tribunal pénal pour se faire signifier son inculpation dans une affaire de fraude liée à de l'argent versé en 2016 à une star du cinéma X. Dans cette affaire politiquement explosive, la justice new-yorkaise a interdit les caméras de télévision à l'intérieur de la salle d'audience. Le milliardaire a prévu de plaider "non coupable". Suivez en direct cet événement judicaire inédit dans l'Histoire des États-Unis.

19 h 42 : Trump juge "surréaliste" d'avoir à comparaître devant la justice

Donald Trump a jugé "surréaliste" d'avoir à comparaître devant un juge de New York, une première historique pour un ancien président américain.

"Je me dirige vers (...) le tribunal. Ça semble si SURRÉALISTE - WOW, ils vont M'ARRĂŠTER. Je n'arrive pas Ă croire que ça se passe en AmĂ©rique", a-t-il Ă©crit sur sa plateforme Truth Social.Â

19 h 31 : Trump est arrivé au tribunal pénal de Manhattan

Donald Trump est arrivé au tribunal pénal de Manhattan, à New York, pour comparaître en justice dans une affaire de fraude liée à de l'argent versé en 2016 à une actrice pornographique, un événement judiciaire sans précédent pour un ancien président américain.

L'ancien locataire de la Maison Blanche (2017-2021), qui entend y retourner en 2024, est entré dans le palais de justice installé dans le sud de l'île, en vue de sa mise en accusation formelle par un juge, à 14 H 15 (18 H 15 GMT).

19 h 16 : Trump quitte la Trump Tower de New York pour comparaître devant un tribunal pénal

Donald Trump a quitté son gratte-ciel de New York, la "Trump Tower", pour comparaître devant un tribunal pénal de Manhattan et se voir signifier son inculpation dans une affaire de fraude liée à de l'argent versé en 2016 à une star du cinéma X.

02:21 Donald Trump devant la justice : "New York est en alerte maximale" © FRANCE 24

19 h 10Â : devant le tribunal de New York, pro et anti-Trump tenus Ă distance

Des poignées de militants pour et contre Trump, parfois hauts en couleurs, et séparés dès les premières invectives, ont pris position devant le tribunal de New York où l'ancien président américain doit être formellement inculpé.

Dans le petit square qui fait face à ce bâtiment gris, les esprits se sont rapidement échauffés quand un petit groupe de militantes a tenté de déployer une très grande banderole noire sur laquelle on pouvait lire en lettres capitales "Trump lies all the time" ("Trump ment tout le temps").

Une militante trumpiste, casquette Ă l'effigie de son champion sur la tĂŞte, a marchĂ© sur la banderole et tentĂ© de l'arracher, crĂ©ant un moment de confusion rapidement dissipĂ© par les policiers et des agents de la mairie de New York.Â

Supporters of former US President Donald Trump clashed with anti-Trump protesters in New York, US.https://t.co/k9GD85dgGB



🎥: Lokman Vural Elibol pic.twitter.com/UrbVMpIEjJ — Anadolu Images (@anadoluimages) April 4, 2023

En quelques minutes, des barrières sont installées au milieu du parc et, de chaque côté, chacun lance au camp opposé huées et slogans plus ou moins aimables. Une illustration de la frontière qui sépare démocrates et républicains dans un pays profondément divisé.

19 h 05Â : qui est Alvin Bragg, le procureur de Manhattan en charge du dossier ?

01:33 Trump devant la justice : qui est Alvin Bragg, le procureur de Manhattan en charge du dossier ? © AFP

18 h 45 : Donald Trump ne devrait pas ĂŞtre menottĂ©Â

D'après son avocat Joe Tacopina, Donald Trump ne sera pas menotté. Il devrait ensuite être laissé en liberté, peut-être sous conditions, en attendant l'organisation de son procès à une date ultérieure.

L'homme d'affaires new-yorkais, qui a fait fortune dans l'immobilier et la télévision, a donné rendez-vous à ses fidèles et ses dizaines de millions d'électeurs pour une conférence de presse depuis sa résidence Mar-a-Lago, en Floride, à 20 H 15 (00 H 15 GMT mercredi).

Les chefs d'inculpation – une trentaine, selon CNN – n'ont pas encore été rendus publics. Ils devraient l'être par le procureur de Manhattan qui le poursuit, Alvin Bragg, un élu démocrate : elles seraient liées à des fraudes comptables lors du versement légal en octobre 2016 et au remboursement par la suite de 130 000 dollars à l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels.

18Â h 30 : Donald Trump attendu au tribunal pour une comparution historique

Donald Trump va vivre à New York un événement judiciaire inédit pour un ancien président américain : il comparaît devant un tribunal pénal pour se faire signifier son inculpation dans une affaire de fraude liée à de l'argent versé en 2016 à une star de l'industrie pornographique.

L'ancien locataire de la Maison Blanche (2017-2021), qui entend y retourner en 2024, est convoqué devant un juge du tribunal de Manhattan pour une audience historique de quelques minutes au cours de laquelle il devrait plaider "non coupable".

09:13

Après un lundi placé sous une extraordinaire tension médiatique, la justice new-yorkaise a interdit les caméras de télévision et tout mode de transmission à l'intérieur du prétoire.

Une unique caméra positionnée dans un couloir du palais de justice pourra capter les premières images de l'ancien président des États-Unis, qui devrait dire alors quelques mots.

Donald Trump est censé se soumettre au rituel imposé à tout prévenu : décliner son nom, âge, profession, effectuer un relevé d'empreintes digitales et être pris en photo – le fameux "mugshot", source de tant d'humiliations publiques pour les stars aux États-Unis.

Mais son statut de haut dignitaire américain protégé par le Secret Service, agence dédiée à la protection des personnalités publiques, pourrait nécessiter quelques aménagements.

Avec Reuters et AFP

