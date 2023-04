Fuite de documents : Washington tente de rassurer ses alliés, Séoul fulmine

Après la fuite de documents classifiés du renseignement américain, Washington veut rassurer ses alliés, dont Kiev et Séoul. Les chefs de la diplomatie et de la défense américains ont ainsi échangé avec leurs homologues ukrainiens. La Corée du Sud, en colère, évoque des documents "falsifiés".

Les États-Unis cherchaient, mardi 11 avril, à rassurer leurs alliés après la fuite de documents classifiés du renseignement américain. Ils sont apparus en ligne après une fuite révélée jeudi par le New York Times et dont le Pentagone a estimé qu'elle représentait un "risque très grave" pour la sécurité nationale des États-Unis.

Selon des informations de presse et des documents consultés mardi par l'AFP, le renseignement américain a notamment émis des doutes sur une potentielle contre-offensive ukrainienne qui ne pourrait obtenir que de "modestes gains territoriaux" face aux forces russes.

Tout en refusant de commenter l'authenticité ou le contenu de ces documents, le secrétaire d'État Antony Blinken a dit avoir parlé avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba pour lui signaler "le soutien continue" des États-Unis.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a également assuré avoir parlé avec son homologue Oleksiï Reznikov, réitérant que Washington prenait cette fuite de documents classifiés "très au sérieux". "Nous prenons cela très au sérieux et nous continuons de travailler étroitement avec nos alliés et partenaires", a-t-il encore déclaré, en précisant que les documents en question dataient du 28 février et du 1er mars. Il a ordonné une enquête interne.

Des secrets dévoilés

Cette fuite a causé un embarras diplomatique. Certains des documents divulgués semblent en effet indiquer que Washington collecte des renseignements sur ses alliés, comme Israël et la Corée du Sud.

La France voit également certains de ses secrets dévoilés, comme l'existence d'un contingent de forces spéciales déployé sur le sol ukrainien. Une "information démentie par Paris", rappelle le correspondant de France 24 à Washington.

Un autre document ayant fuité affirme que le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a ordonné la production de 40 000 roquettes devant être livrées à la Russie, sommant des responsables de garder un tel projet secret "pour éviter des problèmes avec l'Occident", a rapporté le Washington Post dans un article distinct.

Mais le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, un organe directement rattaché au président Joe Biden, a démenti l'information, précisant n'avoir "aucune indication que l'Égypte fournisse un armement létal à la Russie".

"L'Égypte est et reste un important partenaire sur les questions de sécurité", a déclaré ce porte-parole, John Kirby. "L'armée américaine entretient une relation de défense de longue date avec l'Égypte."

Un "nombre significatif" de documents "falsifiés", selon Séoul

De tous les alliés mentionnés sur la toile, la Corée du Sud semble la plus remontée. Le bureau du président Yoon Suk Yeol a affirmé qu'il disposait d'une "sécurité à toute épreuve" et que les accusations de mise sur écoute étaient des "mensonges insensés". Séoul demande qu'une enquête approfondie soit menée pour que cela ne se reproduise pas.

Selon des informations de presse, plusieurs documents font état de préoccupations chez de hauts responsables de la sécurité nationale sud-coréenne, qui craignent de voir des armes et des munitions produites dans leur pays finir par être utilisées en Ukraine. Une telle éventualité constituerait une violation de la politique de Séoul, qui consiste à ne vendre aucune arme aux pays en guerre.

Au cours d'un appel téléphonique mardi, les ministres de la Défense américain et sud-coréen ont cependant estimé qu'"un nombre significatif des documents en question ont été falsifiés", selon un communiqué de la présidence sud-coréenne.

Le Pentagone a dit s'efforcer de déterminer si les documents sont bien authentiques, et a déclaré qu'au moins l'un d'entre eux semblait avoir été manipulé.

