Tucker Carlson et Fox News, un divorce avec pertes et fracas... pour tous

FIN DE règne

Tucker Carlson, le présentateur vedette de la chaîne ultraconservatrice Fox News, a quitté ses fonctions lundi. Un divorce surprise qui révèle l’ampleur des problèmes de la chaîne de Rupert Murdoch et qui pourrait coûter cher à Donald Trump.

Le roi des audiences de la reine des chaînes du PAF américain s’en est allé. Le très controversé animateur Tucker Carlson a quitté la non moins décriée chaîne ultraconservatrice Fox News, lundi 24 avril.

Ce départ – qui aurait été provoqué par Rupert Murdoch, le grand patron de l’empire News Corp auquel appartient Fox News – représente un "tremblement de terre médiatique et politique", a assuré le site d’information Vox, résumant le sentiment général des commentateurs.

Conséquence du scandale Dominion ?

Fox News caracole en tête des audiences depuis le début des années 2000 aux États-Unis. Et Tucker Carlson en était la star en réunissant depuis 2017 plus de trois millions de spectateurs tous les soirs devant son émission à 20 h.

Une formidable tribune qui lui permettait d’être l’une des voix les plus influentes à l’extrême droite de l’échiquier politique. "Il a incarné et accompagné la mue du Parti républicain en mouvement populiste et antisystème", résume Thomas Gift, directeur du Centre d’études de la politique des États-Unis à l’University College de Londres.

C’est donc une page de son histoire que tourne Fox News en se séparant de Tucker Carlson. Une décision qui intervient une semaine à peine après la fin du retentissant procès en diffamation intenté à la chaîne par Dominion, une société fabriquant des machines à voter électroniques qui s'est retrouvée au cœur d’une théorie du complot chère aux fans de Donald Trump. "Difficile d’ignorer la concomitance entre ce départ et ce procès. Mais j’hésiterais à y voir le signal que Rupert Murdoch cherche à corriger l’image de sa chaîne", estime Thomas Gift.

Le procès avait en effet levé une partie du voile sur la cuisine interne d’une chaîne prête à tordre le cou à la réalité factuelle pour faire plaisir aux plus fanatiques des Américains pro-Trump. Et l’ombre des théories du complot promues sur Fox News par Tucker Carlson planait au-dessus de toute la procédure.

À ce titre, le présentateur vedette de la chaîne pourrait apparaître comme l’agneau sacrificiel pour tenter de redorer le blason éditorial de Fox News. Il fallait se séparer du principal promoteur à l’antenne d’un pot-pourri de thèses complotistes autour de la soi-disant fraude électorale lors de la présidentielle de 2020, qui était "devenue une cause trop toxique, même pour Fox News", décrypte René Lindstädt, politologue à l’université de Birmingham qui a écrit sur l’influence politique de la chaîne de Rupert Murdoch.

Tucker Carlson, un coût économique pour Fox News

Mais redorer le blason pour quoi faire ? Difficile en effet d’imaginer que cela va doper les audiences. "Ce départ ne va certainement pas satisfaire le cœur de cible de la chaîne, c’est-à-dire les partisans de Donald Trump, et il ne va pas sûrement pas convaincre les démocrates que Fox News est devenue moins partisane et digne d’être regardée", estime Anurag Mishra, spécialiste de la politique américaine à l’International Team for the Study of Security (ITSS) Verona.

Et puis Sean Hannity, Laura Ingraham ou encore Maria Bartiromo occupent un créneau très similaire à celui de Tucker Carlson et ne semblent pas menacés pour l’instant. Autant dire que si une entreprise de "normalisation" est en cours, elle est très limitée.

En fait, les experts interrogés par France 24 jugent que "c’est une accumulation de raisons plus ou moins liées à l’affaire Dominion qui a mené à la disgrâce de Tucker Carlson aux yeux de Rupert Murdoch", résume René Lindstädt.

Ainsi, il y a probablement une dimension personnelle dans ce renvoi. Le grand déballage de conversations privées des stars de Fox News durant le procès Dominion "a révélé que Tucker Carlson a durement critiqué Rupert Murdoch en privé, ce que ce dernier, qui a construit personnellement la carrière du présentateur à l’antenne, n’a pas dû supporter", souligne David Colon, historien qui a écrit sur Rupert Murdoch et la manipulation médiatique.

Il y a aussi les intérêts économiques bien compris des dirigeants de Fox News. Ils vont bientôt lancer les négociations sur l’augmentation des redevances sur le câble (ce que les opérateurs paient à Fox News pour intégrer la chaîne à leur bouquet), et chercheraient à les porter au-dessus de trois dollars par abonné. C’est la principale source de revenus de la chaîne, loin devant la publicité. Quel rapport avec Tucker Carlson ? "Depuis l’affaire Dominion, la chaîne fait face à des appels de plus en plus pressants pour son retrait de l’offre des câblo-opérateurs. En licenciant l’animateur, Rupert Murdoch espère sans doute adoucir les critiques et faire passer plus facilement l’augmentation", précise David Colon.

Trop trumpiste et trop anti-Trump à la fois

Et puis il y a le cas Donald Trump. "La relation de Tucker Carlson avec l’ancien président est compliquée et contradictoire, mais dans tous les cas, c’est un problème pour la chaîne", affirme Thomas Gift. En effet, Fox News veut en finir avec son image d’organe de propagande pro-Trump. D’autres candidats à la primaire républicaine ont de plus en plus de temps d’antenne, comme Ron DeSantis, le gouverneur de Floride. Mais, en même temps, Fox News ne veut pas couper les ponts avec l’ex-président, qui reste le favori des sondages à droite.

Dans les deux cas, Tucker Carlson est un fardeau plutôt qu’un atout. D’un côté, "il continue à rester publiquement un fervent défenseur de Donald Trump et de toutes les théories du complot que ce dernier véhicule", assure Anurag Mishra. En effet, quand la star de la chaîne prend publiquement fait et cause, difficile de se dépeindre en média ouvert à d’autres candidats.

Mais d’autre part, le procès Dominion a révélé des messages privés dans lesquels Tucker Carlson dévoile sa haine pour Donald Trump. Si ce dernier devient le candidat officiel du Parti républicain pour la présidentielle de 2024, Donald Trump "pourrait décider que Fox News n’est pas digne de confiance", estime René Lindstädt.

En attendant, ce départ de Tucker Carlson est une mauvaise nouvelle pour la campagne de l’ex-président. En effet, l’ex-animateur aux trois millions de spectateurs n’était pas seulement le porte-voix des propos de Donald Trump. Pour René Lindstädt, "il jouait aussi au faiseur de rois" en tentant de favoriser l’ascension des républicains les plus proches de l’ex-président, en faisant leur promotion à l’antenne.

L’ancien président était aussi assuré de passer dans l’émission de Tucker Carlson quand il le désirait. "Ce n’est plus aussi évident maintenant, et comme Donald Trump n’a pas non plus recommencé à utiliser Twitter, il risque de manquer d’espace médiatique pour s’exprimer", estime Anurag Mishra.

C’est aussi une décision risquée pour Fox News. Certes, ce n’est pas la première fois que la chaîne se sépare d'une star qui semblait irremplaçable. Elle a survécu au licenciement de deux géants de la chaîne : Bill O’Reilly en 2017 et Glenn Beck en 2011.

Mais il y a une différence avec le contexte actuel. "Il y a eu ces dernières années une multiplication des médias ultraconservateurs qui veulent faire de l’ombre à Fox News. Cette dernière doit faire très attention à ne pas perdre son audience historique que Tucker Carlson représentait comme nul autre", résume René Lindstädt. Des petites chaînes qui montent à l'extrême droite – telles que Newsmax ou One America News – seraient probablement ravies d'offrir refuge à Tucker Carlson et ses trois millions de fans.

