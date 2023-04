L'actu en dessin : Joe Biden et Donald Trump, "vers un duel d'octogénaires" ?

Cartooning for peace

Le président américain, Joe Biden, a officialisé, mardi, sa candidature pour la prochaine élection présidentielle, en 2024. Le chef de la Maison Blanche aura 82 ans à la fin de son premier mandat, et pourrait affronter Donald Trump, de seulement 4 ans son cadet.

Publicité Lire la suite

Mardi 25 avril, le président des États-Unis, Joe Biden, a officialisé sa candidature à la prochaine présidentielle de novembre 2024 pour "terminer le travail", d’après son nouveau slogan. Il aura alors l’âge vénérable de 82 ans, lui qui est déjà le plus vieux président de l’histoire du pays.

Si son expérience et son endurance rassurent ses partisans, sa santé fait tout de même débat. Joe Biden a régulièrement d’embarrassants trous de mémoire et semble de plus en plus faible.

Le fait est que son probable rival Donald Trump, de quatre ans seulement son cadet, ne se porte pas mieux. Si les affaires judiciaires qui l’occupent actuellement n’empêchent pas sa candidature, les Américains auront droit en 2024 à un palpitant duel d’octogénaires.

Cette semaine, le dessinateur américain KAL, de son vrai nom Kevin Kallaugher, ironise justement sur l'âge des deux hommes. Ce dernier a publié plus de 8 000 dessins et a fait la couverture de plus de 140 magazines.

Il collabore notamment avec les journaux The Economist of London (depuis 1978) et The Baltimore Sun (depuis 1988). Kal a travaillé pendant dix ans à Londres en tant que caricaturiste pour des publications telles que The Observer, The Sunday Telegraph, Today et The Mail on Sunday.

Récompensé à de multiples occasions, il a notamment reçu le prix Berryman décerné par la National Press Foundation (en 2002 et 2018) ou encore le Grand Prix du Dessin de l’Année en Europe, attribué par Press Cartoon Europe (en 2014). Il a également été parmi les finalistes pour le prix Pulitzer en 2015 (catégorie dessin de presse).

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne