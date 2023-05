À Hollywood, la menace d’une grève des scénaristes de télé et de cinéma prend de l'ampleur

Une grève des milliers de scénaristes de télévision et de cinéma américains, qui exigent une hausse de leur rémunération, se profile lundi à Hollywood faute d'accord, à quelques heures de l'expiration d'un préavis. Un tel mouvement social entraînerait l'interruption immédiate des émissions à succès et retarderait significativement des séries télévisées et films dont la sortie est prévue en 2023.