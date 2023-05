Dette américaine : Joe Biden rencontre l'opposition pour éviter un défaut de paiement le 1er juin

Joe Biden et Kevin McCarthy le 9 mai 2023 à la Maison Blanche. © Kevin Lamarque, Reuters

Il reste une quinzaine de jours au président américain et à l'opposition républicaine pour se mettre d'accord sur le relèvement du plafond de la dette du pays, faute de quoi un défaut de paiement aux conséquences catastrophiques est possible dès le 1er juin. Une nouvelle rencontre entre Joe Biden et le speaker Kevin McCarthy est prévue ce mardi.