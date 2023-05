"Simplement la meilleure" : pluie d'hommages après la mort de Tina Turner

"La meilleure", "icône", "diva"... L'annonce de la mort de la légende du rock'n'roll, Tina Turner, a donné lieu à une pluie d'hommages mercredi, depuis États-Unis, où elle a démarré sa carrière phénoménale, jusqu'à la Suisse, où elle a terminé sa vie.

Les hommages ont afflué, mercredi 24 mai, après l'annonce du décès de la chanteuse Tina Turner, à l'âge de 83 ans des suites d'une longue maladie. La star américaine, naturalisée suisse, est décédée dans sa maison près de Zurich.

Celle qui affirmait n'avoir pas peur de vieillir, disait en avril au Guardian qu'elle espérait qu'on se souvienne d'elle comme de la "reine du rock'n roll". Un pari largement gagné, tant ce surnom revient dans les nombreux hommages.

Magic Johnson, l'un des meilleurs basketteurs de l'Histoire, s'est par exemple ému de la perte de la "légendaire reine du rock".

Mick Jagger, chanteur des Rolling Stones, a partagé sa tristesse après le décès de sa "merveilleuse amie". Une artiste "tellement talentueuse", mais aussi "chaleureuse, drôle et généreuse", a-t-il dit. Le guitariste du groupe, Ronnie Wood, a également déploré la perte de la "reine du rock et de la soul", une "amie chère de notre famille".

"Les termes 'légendaire', 'icône', 'diva', et 'superstar' sont souvent utilisés à tort et à travers, pourtant Tina Turner les incarne tous et tant d'autres", a rendu hommage Mariah Carey, soulignant en outre son talent sur scène et son rôle de "pionnière".

Une autre superstar de la chanson, Gloria Gaynor, a rappelé que Tina Turner avait "ouvert la voie à tant de femmes dans le rock, qu'elles soient noires ou blanches".

L'émotion est partagée jusqu'aux sommets de l'État tant aux États-Unis qu'en Suisse. Le président Joe Biden a salué dans un communiqué "la seule femme à gagner dans les catégories pop, rock, et RnB" aux Grammy Awards, "signe de sa polyvalence, de sa créativité, et de sa vaste popularité" auprès de différents publics.

Pour le président de la Confédération suisse Alain Berset, "avec la mort de Tina Turner, le monde a perdu une icône". "Mes pensées vont aux proches de cette femme impressionnante qui avait trouvé en Suisse une deuxième patrie", a-t-il ajouté dans un tweet.

Des fans se sont rassemblés mercredi soir devant la maison de la chanteuse à Küsnacht, près de Zurich, et ont déposé fleurs et bougies pour lui rendre hommage. Niché parmi les dizaines de bouquets déposés devant le grand portail en fer forgé du château Algonquin à Küsnacht, sur la très prisée Côte d'Or du lac de Zurich, un mot écrit à la main : "tu es simplement la meilleure".

"Je suis choqué", dit à l'AFP en retenant ses larmes Miran Znider, un fan slovène de 48 ans qui vit dans les environs. "Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive si tôt". Pourquoi est-il venu ? "Parce que c'est la reine, la reine de toutes les femmes. J'aime Tina", répond-il.

Des bouquets et une couronne de fleurs ont également été déposés sur son étoile du Hollywood Walk of Fame, en Californie.

Dans la pluie d'hommages qui ont été rendus à la chanteuse mercredi, beaucoup ont mis en avant sa résilience et le courage de celle qui a été victime de violences domestiques.

"Pour moi, elle sera toujours une survivante et une inspiration pour les femmes partout", a ainsi lancé Mariah Carey.

L'actrice Angela Bassett, qui a incarné la chanteuse dans le biopic "Tina" en 1993, interroge de son côté : "Comment dit-on adieu à une femme qui a fait de sa douleur et de ses traumatismes une force et les a utilisés comme moyens de changer le monde ?" "Par son courage en racontant son histoire (...), Tina Turner a montré aux autres qui vivent dans la peur à quoi un beau futur, empli d'amour, de compassion, et de liberté, devrait ressembler", ajoute l'actrice nommée aux Oscars pour sa performance.

Avec AFP

