En Haïti, des inondations font une quarantaine de morts et des milliers de déplacés

La protection civile haïtienne a annoncé lundi un bilan de 42 morts et 11 disparus après des inondations et glissements de terrain dans sept des dix départements du pays. Selon l'ONU, plus de 13 000 personnes ont été déplacées par ces intempéries qui ont aussi causé d'importants dégâts matériels.

Sur la route nationale 2, à une trentaine de kilomètres de Port-au-Prince, le 3 juin 2023. © Richard Pierrin, AFP

