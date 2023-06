🔴 En direct : Donald Trump devant la justice dans l'affaire des documents classés confidentiels

HEURE PAR HEURE

L'ancien président des États-Unis Donald Trump doit comparaître mardi devant un tribunal fédéral de Miami, en Floride, dans le cadre de son inculpation pour des faits relatifs à sa gestion de documents classés confidentiels et obstruction à la justice. Suivez en direct les derniers développements.

19 h 05 : Stormy Daniels, Ă©lection de 2020... les autres enquĂŞtes autour de Donald Trump

19 h 02 : à (re)lire. Documents classifiés : pourquoi Donald Trump a-t-il été inculpé et non Mike Pence ou Joe Biden ?

Donald Trump n'est pas le seul responsable politique Ă avoir fait preuve d'une lĂ©gèretĂ© coupable dans sa gestion des archives prĂ©sidentielles : l'actuel locataire de la Maison Blanche, Joe Biden, ainsi que l'ancien vice-prĂ©sident Mike Pence ont Ă©galement conservĂ© des documents sensibles Ă leur domicile.Â

18 h 52Â : trois questions pour comprendre cette comparution historique

Que reproche-t-on à Donald Trump ? Il est accusé d'avoir avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison Blanche, où figuraient notamment des informations confidentielles sur des armes nucléaires. L'ancien président fait face à 37 chefs d'inculpation, dont "rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale", "entrave à la justice" et "faux témoignage".

Aux États-Unis, une loi oblige en effet les présidents à transmettre tous leurs emails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales. Une autre interdit de conserver des secrets d'Etat dans des lieux non autorisés et non sécurisés.

Que va-t-il se passer ce mardi soir ? Donald Trump devrait plaider non coupable. Il devrait être formellement placé brièvement en état d'arrestation mais, vu sa notoriété, les agents pourraient s'épargner les prises de ses empreintes digitales et de sa photo d'identité judiciaire, comme il est d'usage normalement. L'ancien président a ensuite donné rendez-vous à ses fidèles dans le New Jersey, pour une allocution prévue à 20 h 15 (00 h 15 heure française).

Qui des prochains mois ? Visé par plusieurs autres enquêtes, Donald Trump - candidat à l'élection présidentielle de 2024 - n'en a probablement pas fini avec les problèmes judiciaires. Une procureure de Géorgie doit annoncer d'ici septembre le résultat de son enquête sur les pressions qu'il a exercées pour tenter de changer le résultat de la présidentielle de 2020. Le procès pénal de l'ancien président à New York devrait, lui, être organisé début 2024, en plein durant les primaires républicaines, dont il est actuellement le grand favori.

18 h 50 : à (re)lire. les présidents américains et leurs archives retrouvées : malveillance, négligence ou hypocrisie ?

Les documents confidentiels retrouvĂ©s tour Ă tour chez Donald Trump, Joe Biden et Mike Pence posent la question des règles de sĂ©curitĂ© autour de ces archives et de leur respect par l'exĂ©cutif amĂ©ricain. Certains, dĂ©nonçant une hypocrisie ambiante Ă Washington, estiment que c'est en fait le système de classification qui est Ă revoir.Â

18 h 43 : "Le maire de Miami a déployé tout ce que la ville compte de policiers", décrit notre envoyé spécial en Floride, Matthieu Mabin

18 h 35 : "J'arrive pas à croire qu'il doive encore subir cela", affirme un soutien de Donald Trump

Devant le tribunal, quelques partisans de l'ancien président sont là , casquettes rouges "Make America Great Again" vissées sur la tête.

"J'arrive pas à croire qu'il doive encore subir cela", exprime Lazaro Ezenar, venu soutenir le milliardaire. "Je suis simplement stupéfait qu'en tant que pays qui représente un phare pour le monde, je doive assister à ce spectacle dégradant pour ce que l'Amérique représente auprès du reste du monde", ajoute ce partisan de Donald Trump de 48 ans.

C'est la première fois qu'un ancien président américain est inculpé au niveau fédéral. Donald Trump devrait plaider non coupable.

18 h 30 : comparution historique de Donald Trump pour sa détention de secrets d'État

Donald Trump est attendu dans un tribunal fédéral en Floride pour une nouvelle comparution historique, potentiellement très dommageable pour sa campagne électorale : le républicain est inculpé pour sa gestion négligente de secrets d'État après sa présidence.

Le milliardaire de 76 ans, cerné par les enquêtes mais de nouveau candidat à la Maison Blanche, est convoqué devant une juge à Miami à 15 h (19 h GMT, 21 h en France) pour se voir notifier les charges contre lui.

Il est accusé d'avoir avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison Blanche, où figuraient notamment des informations confidentielles sur des armes nucléaires. L'ancien président fait face à 37 chefs d'inculpation, dont "rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale", "entrave à la justice" et "faux témoignage".

Avec AFP

