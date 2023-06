Feux au Canada : "Un combat qui va durer tout l'été" et un scénario voué à se répéter

BRASIERS

Plus de 450 feux continuaient d'embraser plusieurs régions du Canada mercredi. Une situation d'une ampleur inédite favorisée par des épisodes de sécheresse et d'importantes chaleurs qui met en lumière la vulnérabilité du pays face au dérèglement climatique.

La lutte paraît immense et interminable. Depuis les premiers incendies qui ont démarré de façon précoce début mai, les forêts canadiennes continuent de brûler. Mercredi 14 juin, 447 feux étaient encore actifs sur l'ensemble du territoire, neuf de plus que la veille, selon le centre interservices des feux de forêts du Canada. Parmi eux, 218 sont considérés comme "hors de contrôle". Au total, 5,3 millions d'hectares sont déjà partis en fumée alors même que l'été, saison propice aux incendies, ne fait que commencer.

Après quelques jours de répit, les feux ont repris de la vigueur vendredi 9 juin dans l'ouest du pays, en Alberta, obligeant les habitants d'Edson, une localité de 8 400 habitants à évacuer pour la deuxième fois de l'année. "Le feu est tellement incontrôlable que certaines équipes forestières ont dû reculer", décrit à l'AFP Luc Mercier, le directeur administratif du comté de Yellowhead, la région d'Edson.

À l'est aussi, la situation reste difficile. Au Québec, près de 14 000 personnes sont toujours sous ordre d'évacuation. "C'est une première dans l'histoire du Québec de combattre autant de feux, d'évacuer autant de gens", a déploré le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, avant de s'inquiéter : "On va avoir un combat qui selon nous va durer tout l'été".

Un pays vulnérable aux feux de forêts

Les incendies sont une menace habituelle au Canada, qui dénombre chaque année, des centaines d'hectares de forêt détruites. En 2016, la province de l'Alberta avait déjà connu une saison de méga-feux dévastatrice avec le feu de Fort McMurray qui avait entraîné la destruction de 500 000 hectares en trois mois. En 2021, c'est 9,3 millions d'hectares qui étaient partis en fumée dans l'ensemble du pays.

En cause, d'abord, la géographie et la météo du pays : "Le Canada se trouve dans une position entre les masses d'air chaudes, qui viennent directement du golfe du Mexique, et les masses d'air froides, qui nous parviennent de l'Arctique. Ces deux masses s'affrontent, ce qui crée un fort contraste à travers le pays", détallait début juin Waldir Da Cruz, météorologue canadien, sur Radio Canada . "Et ces contrastes thermiques entre les masses d'air chaudes et froides ont le potentiel d'intensifier certains phénomènes comme les orages et les précipitations, mais aussi les vagues de sécheresse, les canicules ainsi que les tornades." Or, les températures élevées, la sécheresse et les vents sont les conditions météorologiques optimales pour les départs d'incendies.

À cela vient s'ajouter la nature même des 360 millions d'hectares de forêts canadiennes. "Ce sont des massifs immenses et donc difficiles à entretenir. Et les espèces d'arbres qui les composent – beaucoup de conifères – sont particulièrement inflammables", poursuit Pascal Yiou, climatologue, chercheur au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. "En cas de sécheresse, tout peut s'embraser à la moindre étincelle et se propager rapidement."

"Or, en mai, le Canada a enregistré plusieurs records de températures, venus s'ajouter à plusieurs semaines de sécheresse. Les conditions étaient donc réunies pour que le feu se propage et dure", poursuit le spécialiste.

"Des conditions plus propices aux incendies"

Mais devant le nombre d'incendies et leur intensité inédits, les deux scientifiques voient aussi la trace du dérèglement climatique. Si son impact réel ne pourra être calculé qu'après un certain laps de temps via ce qu'on appelle la science de l'attribution, le changement climatique rend assurément "les conditions de plus en plus propices aux méga-feux", assurent-ils.

"Avec les changements climatiques, les phénomènes météorologiques, y compris la sécheresse deviennent de plus en plus intenses", rappelle Waldir Da Cruz. "Il faut donc s'attendre à une plus grande fréquence de ce genre d'incendies dans nos forêts, parce que les épisodes de sécheresse durent plus longtemps que d'habitude, en asséchant la flore."

"Il rend les sécheresses et les épisodes de chaleur plus intenses et plus précoces. Cela donne automatiquement des conditions plus favorables au départ d'incendies", abonde Pascal Yiou. "Dans un climat et un milieu qui les favorisent, les feux deviennent aussi plus difficiles à maîtriser et demandent une gestion de plus en plus complexe", poursuit-il.

Or, le Canada, de par sa situation septentrionale, est en première ligne du dérèglement climatique : selon les experts de l'ONU, le pays se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale, ce qui le rend particulièrement vulnérable aux phénomènes météorologiques extrêmes. Selon une étude publiée en 2017 par l'Institut de Physique de Bristol (Royaume-Uni), l'est canadien pourrait ainsi connaître une augmentation de 200 à 300 % du nombre de journées sèches favorisant le déclenchement des feux.

Accélérer les mesures d'adaptation

Sur le terrain, les secours, qui sont gérés par chaque province individuellement, peinent à faire face. Au total, 1 150 pompiers internationaux ont ainsi été appelés à venir prêter main forte en provenance des États-Unis, d'Australie, d'Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande et de l'Union européenne.

Face à ce constat, des voix s'élèvent depuis plusieurs jours appelant le gouvernement de Justin Trudeau et les différentes provinces à accélérer les politiques d'adaptation au réchauffement climatique. "Nous devons faire plus pour anticiper", insiste auprès du New York Times Mike Flannigan, qui étudie les incendies de forêt à l'université Thompson Rivers, en Colombie-Britannique. "Nous faisons très peu de progrès sur cette question parce que nous continuons à avoir une logique qui vise à arrêter les feux démarrés plutôt qu'à éviter qu'ils ne se produisent", poursuit-il. À titre d'exemple, au cours de l'année 2021, la Colombie-Britannique a dépensé 801 millions de dollars canadiens (550 millions d'euros) dans la lutte contre les feux de forêts. En parallèle, le budget actuel de la province pour la prévention des incendies n'atteint que de 32 millions de dollars canadiens (20 millions d'euros), détaille le journal américain.

L'État avait cependant dévoilé fin novembre 2022 une première stratégie nationale d'adaptation aux changements climatiques composée de 70 mesures, pour un investissement total d'1,6 milliard de dollars pour les cinq prochaines années. Parmi les projets envisagés : de nouvelles normes pour les constructions en matière d'inondation et d'incendie. Et un objectif affiché : que, d'ici à 2025, 60 % des Canadiens connaissent les risques de catastrophe auxquels leur foyer est exposé et que 30 % des terres et des eaux soient conservés d'ici à 2030 afin de mettre un terme à la perte de biodiversité.

