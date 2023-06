L'actu en dessin : Donald Trump plaide non coupable dans une affaire où tout l'accable

cartooning for peace

Donald Trump a plaidé non coupable, mardi 13 juin, dans l'affaire des archives de la Maison Blanche. L’ancien président, visé par 37 chefs d’inculpation, est accusé d’avoir mis en péril la sécurité des États-Unis en gardant des milliers de documents classés top secret après sa présidence. Il est également suspecté d’avoir retardé leur restitution jusqu’à ce que le FBI soit obligé de perquisitionner son domicile.

Il se dit victime du "plus diabolique et odieux abus de pouvoir de l'histoire" des États-Unis. Donald Trump a plaidé non coupable, mardi 13 juin devant un tribunal fédéral de Miami, d'accusations selon lesquelles il aurait illégalement conservé des documents classés confidentiels à la fin de son mandat et menti aux autorités lorsque celles-ci ont entrepris de les récupérer. Tout accable pourtant l'ancien président américain.

Alors qu'il avait accepté de restituer des boîtes contenant près de 200 documents classifiés, des agents du FBI avaient effectué le 8 août 2022 une perquisition spectaculaire à Mar-a-Lago, sa résidence en Floride, saisissant une trentaine d'autres boîtes, contenant 11 000 documents.

Donald Trump tente maintenant de repousser au maximum son procès, où il risque la prison ferme, pour assurer son éligibilité à la prochaine élection présidentielle, en 2024. Il est persuadé, tout comme les trois quarts des électeurs républicains, que cette affaire est une machination du camp démocrate "digne d’un régime fasciste ou communiste"…

Ce sujet inspiré le dessinateur brésilien Thiago Lucas, primé dans plusieurs salons de l’humour au Brésil et à l’étranger, en plus d’avoir participé à plusieurs expositions et catalogues d’arts graphiques dans le monde entier.

