Un sous-marin d'exploration du Titanic porté disparu dans l'océan Atlantique

Un sous-marin permettant d'emmener des touristes explorer l'épave du Titanic au fond de l'Atlantique est porté disparu et des efforts sont en cours pour tenter de récupérer les personnes à bord, a annoncé lundi la société OceanGate Expeditions.

Prise lors de la plongée historique de 1986 et diffusée le 15 février 2023, cette image de la WHOI (Woods Hole Oceanographic Institution), montre la proue du Titanic.

Publicité Lire la suite

C'est un petit sous-marin touristique utilisé pour se rendre dans la zone du naufrage du Titanic. Il est porté disparu dans l'océan Atlantique, au large de l'Amérique du Nord, ont rapporté lundi 19 juin plusieurs médias. Les garde-côtes américains ont indiqué qu'une mission de recherche et de sauvetage avait été lancée.

"Nous explorons et mobilisons toutes les options pour ramener l'équipage sain et sauf", a déclaré la société dans un communiqué transmis à BBC News. "Nous nous concentrons entièrement sur les membres de l'équipage du submersible et sur leurs familles.

La société effectue actuellement sa cinquième "mission" Titanic "de l'année, selon son site Internet, qui devait se terminer jeudi. En 2021, OceanGate Expeditions a entamé ce qui devait devenir un voyage annuel pour faire la chronique de la détérioration de l'emblématique paquebot qui a heurté un iceberg et coulé en 1912. Le Titanic a sombré dans l'Atlantique Nord dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 après avoir percuté un iceberg.

La société a déclaré à l'époque qu'en plus des archéologues et des biologistes marins, les expéditions incluraient également une quarantaine de touristes rémunérés qui se relaieraient pour utiliser l'équipement sonar et effectuer d'autres tâches dans le submersible de cinq personnes.

L'expédition, qui coûte 250 000 dollars par personne, commence à St. John's, à Terre-Neuve, avant de s'enfoncer dans l'Atlantique sur environ 400 milles dans l'Atlantique jusqu'au site de l'épave, selon le site web d'OceanGate.

Le Titanic a sombré dans l'Atlantique Nord dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 après avoir percuté un iceberg. Parti de Southampton le 10 avril 1912 pour rejoindre New York, le Titanic, gigantesque paquebot, le plus grand du monde au moment de sa mise à l'eau, a fait naufrage avec 2 224 passagers et membres de l'équipage à bord. Près de 1 500 ont péri.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne