Derrière le sous-marin Titan, OceanGate, une entreprise déjà critiquée

Avec la disparition du sous-marin Titan non loin de l’épave du Titanic, les regards se tournent vers OceanGate, la société à l’origine de ces expéditions sous-marines, qui a déjà connu son lot de critiques depuis le début de son aventure.

Alors que le sous-marin Titan n’a toujours pas été retrouvé mercredi 21 juin, des informations sur le parcours chaotique d’OceanGate, la société qui promet d’emmener des passagers jusqu’à l’épave du Titanic, commencent à faire surface.

Il est question de batailles internes autour de la sécurité du submersible, de mise en garde d’une trentaine d’experts en développement de "véhicules sous-marin habités", de plainte en justice d’anciens "touristes sous-marins" et de témoignages critiques qui s’accumulent.

"Des manettes de jeux vidéo" pour diriger le Titan

"Lorsqu’on signe la décharge [de responsabilité], la mort est mentionnée à trois reprises sur la première page", a raconté à la BBC Mike Reiss, un producteur de télévision américain qui a participé à l’une des expéditions d’OceanGate à bord du Titan.

Des mentions qui ont aussi surpris le journaliste américain David Pogue, qui avait été invité en novembre 2022 à faire une descente vers le Titanic afin de réaliser un reportage pour la chaîne CBS.

L’aventure n’avait pas été sans heurt, et a laissé un arrière-goût mitigé au célèbre journaliste technologique. "Il y a un côté MacGyver dans les finitions de ce submersible. Je veux dire, ils ont utilisé des tuyaux de construction comme ballast [les réservoirs ou cuves d’eau de mer utilisés dans un sous-marin, NDLR] et pour faire naviguer le Titan ils ont recours à des manettes de console de jeux vidéo", s’est étonné David Pogue.

Les communications avec la surface avaient aussi cessé de fonctionner une fois arrivé à près de 4 000 mètres de profondeur… Ce qui n’était pas censé se produire puisque c’est le navire en surface qui doit guider le submersible pour assurer la sécurité de la progression.

Un couple d’Américains a été tellement mécontent de son expérience avec OceanGates qu’ils ont poursuivi Stockton Rush, le PDG d’OceanGate (qui fait partie des personnes à bord du Titan actuellement porté disparu), en justice pour obtenir un remboursement en février 2023. Il faut dire qu’ils n’avaient pas pu descendre à la recherche de la célèbre épave du Titanic car OceanGate devait mener des tests techniques supplémentaires sur son Titan.

Autrement dit, fin 2022 et début 2023, soit quelques mois avant cette dernière expédition, des doutes subsistaient quant à la fiabilité du sous-marin, développé depuis dix ans par OceanGate.

Où sont les tests ?

L’ambition de Stockton Rush d’inaugurer une nouvelle forme de "tourisme de l’extrême" à 4 000 mètres de profondeur s’était déjà heurtée auparavant à des empêcheurs de rêver en rond. À commencer par un détracteur en interne.

En janvier 2018, David Lochridge, directeur des opérations maritime d’OceanGate, s’est vu remettre les clefs du Titan pour une dernière inspection après la fin des travaux de l’équipe d'ingénieurs. Le rapport de ce vétéran de l’industrie sous-marine s’est avéré très critique.

À tel point que dans la foulée, les dirigeants d’OceanGate ont décidé de se séparer de cet oiseau de mauvais augure. Un licenciement qui a été contesté devant les tribunaux. Cette bataille judiciaire a donné lieu à un grand déballage concernant les réserves de David Lochridge à l’égard de la sécurité du Titan.

Au cœur des remarques de cet expert, la résistance de la coque qui n’avait jamais été testée pour aller jusqu’à 4 000 mètres de profondeur. Elle n’avait même pas été conçue pour ça, puisque la société qui avait fabriquée l’avant du submersible n’avait assuré sa solidité que jusqu’à 1 300 mètres de profondeur. Pour une garantie jusqu’à 4 000 mètres de profondeur, il fallait payer un supplément, ce qu’OceanGate avait refusé de faire.

Des tests d’autant plus essentiels aux yeux de David Lochridge que le Titan était le premier submersible à vouloir descendre à cette profondeur avec une coque en composite en fibre de carbone plutôt qu’en acier. Une matière qui "peut être plus légère et dure que l’acier ce qui peut améliorer la navigabilité du submersible. Mais c’est aussi une matière qui peut être sujet à des défaillances soudaines sous pression", explique le site technologique Techrunch. Et la pression est très forte à 4 000 mètres de profondeur.

"Les passagers payants ne seraient pas conscients ou informés de cette conception expérimentale, de l'absence de tests non destructifs de la coque, et du fait que des matériaux inflammables dangereux étaient utilisés à l'intérieur du submersible", résume David Lochridge dans sa plainte en justice contre OceanGate.

38 experts en colère

Des critiques balayées du revers de la main par la société américaine qui a soutenu que David Lochridge cherchait juste à se venger et n’avait de toute façon pas de formation d’ingénieur.

Les critiques d'experts incontestés n'ont pas tardé. Une lettre émanant de 38 spécialistes a été envoyée à Stockton Rush quelques mois plus tard pour lui demander de ne pas lancer les expéditions maritimes de son prototype "expérimental". Cette missive, que le New York Times a pu récupérer, met en garde contre les conséquences qui pourraient être "catastrophiques" pour les occupants du Titan s’il plongeait sans avoir reçu une certification en bonne et due forme.

Les auteurs de la lettre s’alarment, en effet, du fait qu’OceanGate refuse de soumettre son engin à un organisme indépendant de vérification. "Nous sommes conscients que cela demandera du temps et de l’argent supplémentaire mais jugeons que c’est une étape critique pour assurer la protection de tous les passagers [du Titan]", concluent ces experts de la Société de technologie maritime.

Mais Stockton Rush n’en a eu cure. Dans un billet de blog sur le site officiel d’OceanGate, publié un an plus tard, il soutient que la plupart des accidents sont causés par des erreurs humaines. "En conséquence, se concentrer uniquement sur la certification technique du navire ne permet pas de traiter les risques opérationnels", souligne-t-il.

Dans une interview accordée au Smithsonian Magazine, il justifie aussi son refus de se soumettre à l’œil inquisiteur d’un organisme indépendant par une opposition idéologique à trop de règles : "C’est un secteur terriblement sûr parce qu’il y a toutes ces régulations. Mais, il n’y a pas eu beaucoup d’innovations non… à cause de toutes ces réglementations", affirme celui qui se présente comme un innovateur avant tout.

Il a d’ailleurs fait en sorte de n’avoir aucune obligation à l’égard des régulateurs puisque le Titan est légalement enregistré aux Bahamas et n’opère pas dans les eaux territoriales américaines. Autrement dit, ses activités ne sont soumises à aucune obligation de la loi américaine. OceanGate semble ainsi avoir été une extension dans le domaine de l’aventure sous-marine de la philosophie de la Silicon Valley, telle que résumée par le slogan "Move fast and break things" (avancer vite, au risque de casser des choses).

