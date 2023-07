UE-Tunisie : un trio européen à Tunis pour finaliser un "partenariat global"

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte se rendent en Tunisie, dimanche, afin de finaliser un partenariat portant sur l'économie et sur la migration. Le trio européen doit également rencontrer le président Kaïs Saïed dans l'après-midi.

© Bureau de la Première ministre italienne via AP

La première ministre italienne Giorgia Meloni, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président tunisien Kaïs Saïed et le premier ministre néerlandais Mark Rutte lors d'une rencontre à Tunis, le 11 juin 2023.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte vont rencontrer le président tunisien Kaïs Saïed à Tunis, dimanche 16 juillet. L'objectif : finaliser un partenariat portant notamment sur la migration, a annoncé vendredi l'exécutif européen.

Ursula von der Leyen "se rend en Tunisie dimanche" avec Giorgia Meloni et Mark Rutte, a indiqué la porte-parole, Dana Spinant, précisant qu'ils rencontreraient le président Kaïs Saïed dans l'après-midi. Elle a rappelé que le trio s'était déjà rendu à Tunis le 11 juin dernier.

L'UE a proposé un "partenariat global" à ce pays du Maghreb, assorti d'un soutien financier s'élevant à plus d'un milliard d'euros. "Nous espérons finaliser les discussions que nous avons entamées lors de la dernière visite au mois de juin", a ajouté la porte-parole.

Liens économiques, énergie, immigration

Le partenariat en discussion comporte un renforcement des liens économiques et commerciaux et une coopération en matière d'énergie verte, ainsi qu'un volet sur la gestion de la migration.

Sur ce point, l'accord vise à empêcher les traversées de migrants depuis les côtes tunisiennes, à lutter contre les passeurs et à renvoyer plus facilement en Tunisie les ressortissants de ce pays qui sont en situation irrégulière dans l'UE.

Mais il suscite les critiques d'ONG, en raison du traitement des migrants subsahariens par les autorités tunisiennes.

À la suite d'affrontements ayant coûté la vie à un Tunisien le 3 juillet, des centaines de migrants d'Afrique subsaharienne ont été chassés de Sfax (centre-est), principal point de départ en Tunisie pour l'immigration clandestine, et conduits par les autorités, selon des ONG, vers des zones inhospitalières près de la Libye à l'est, et l'Algérie à l'ouest.

