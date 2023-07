Joe Biden reçoit le président israélien à Washington, saluant une relation "indestructible"

Lors de leur rencontre mardi à Washington, le président américain Joe Biden et son homologue israélien Isaac Herzog ont souligné les liens étroits entre les deux pays. Les relations entre les deux alliés historiques sont tendues depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement israélien d'extrême droite.

En dépit des tensions avec le gouvernement de Benjamin Netanyahu, Joe Biden a reçu, mardi 18 juillet, à la Maison Blanche son homologue israélien Isaac Herzog, saluant une relation "indestructible" avec Israël.

Les deux dirigeants ont "noté la force de la relation entre les États-Unis et Israël, fondée sur des valeurs démocratiques communes, et discuté de la nécessité d'une approche consensuelle concernant la réforme judiciaire" en cours, a indiqué la Maison Blanche à l'issue de leur entretien. Ils se sont également consultés sur la nécessité de garantir que l'Iran n'obtienne jamais l'arme nucléaire, et le président américain a réitéré son engagement en faveur de la solution à deux États, israélien et palestinien, selon le communiqué.

Le président israélien, qui joue un rôle essentiellement protocolaire, affirme être venu avec "la gratitude et les remerciements de tous les côtés de l'échiquier politique", alors que le président américain a taxé d'"extrémistes" certains membres du gouvernement israélien.

Il a encore évoqué "le débat animé" qui prévaut aujourd'hui dans son pays dans une allusion à cette réforme judiciaire controversée, tout en lançant devant la presse : "Laissez-moi réitérer, clairement, très clairement, que la démocratie israélienne est saine, forte et résiliente."

Le président boycotté au Congrès

Isaac Herzog, qui avait déjà été reçu par le président américain en octobre 2022, effectue une visite de deux jours à Washington et il doit s'adresser mercredi aux deux chambres du Congrès réunies en session plénière. Cette visite est l'occasion pour le tout Washington de mettre en avant son soutien "indéfectible" à l'allié israélien mais l'ombre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu plane sur le déplacement.

Les relations entre les États-Unis et Israël se sont en effet détériorées depuis le retour au pouvoir de Benjamin Netanyahu en décembre grâce à une alliance avec des partis ultra-orthodoxes et d'extrême droite.

Joe Biden a notamment critiqué le projet de réforme judiciaire controversé du gouvernement Netanyahu, l'un des plus à droite de l'histoire du pays, et qui a entraîné des manifestations massives depuis plusieurs mois. L'administration Biden dénonce par ailleurs la poursuite de la colonisation des territoires palestiniens occupés sur fond d'un regain des violences dans la région depuis le début de l'année.

Un certain nombre d'élus démocrates envisagent de boycotter le discours du président israélien au Congrès mercredi, en guise de protestation.

Biden recevra Netanyahu d'ici la fin de l'année

Dans un geste d'apaisement, le président américain a accepté lundi de recevoir le Premier ministre israélien d'ici à la fin de l'année aux États-Unis, mais la Maison Blanche s'est gardée de dire quand et où il serait reçu.

"On a tout simplement pas réglé les détails", a assuré mardi la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, niant toute "hésitation".

Il s'agirait de la première rencontre entre les deux chefs d'État depuis le retour de Benjamin Netanyahu fin 2022 à la tête du gouvernement israélien.

Interrogé au sujet de cette invitation par des journalistes, un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a indiqué lundi que MM. Biden et Netanyahu étaient "tombés d'accord pour se rencontrer, probablement avant la fin de l'année", peut être "durant l'automne". Cependant, il a refusé de préciser si cette réunion se tiendrait à la Maison Blanche ou ailleurs. Elle pourrait très bien ainsi avoir lieu en marge de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (ONU) à New York en septembre.

Biden préoccupé par l'expansion des colonies juives

Lors d'une conversation téléphonique entre les deux dirigeants lundi, Benjamin Netanyahu "a tenu au courant le président américain au sujet de la loi qui devrait être adoptée la semaine prochaine devant le Parlement, et son intention d'essayer (...) d'obtenir un large soutien public (...) pour le reste du processus" législatif, a indiqué le bureau du Premier ministre israélien.

Selon le compte-rendu de la Maison Blanche, Joe Biden a réitéré à cette occasion "le besoin d'obtenir le consensus le plus large possible", soulignant que le "partage de valeurs démocratiques communes a toujours été et doit rester la marque de fabrique de la relation États-Unis Israël".

Le démocrate a également fait part de "ses préoccupations face à la poursuite de l'expansion des colonies juives" et a insisté sur "la nécessité de prendre des mesures pour préserver la viabilité" d'un futur État palestinien.

Le porte-parole John Kirby a tenu à préciser que le fait que Joe Biden accepte de rencontrer Benjamin Netanyahu ne signifie pas pour autant "que nous sommes moins préoccupés par les réformes judiciaires ou moins préoccupés par le comportement extrémiste de certains membres du gouvernement Netanyahu". "Ces préoccupations restent valides. C'est perturbant", a-t-il dit.

