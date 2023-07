En Équateur, la violence s’invite au cœur de la campagne électorale

la gangrène du narcotrafic

Le président équatorien Guillermo Lasso a déclaré mardi l'état d'urgence pour 60 jours dans toutes les prisons du pays à la suite d’une vague de violence pendant le week-end. La veille, il avait également décrété l’état d’urgence et un couvre-feu dans certaines provinces, après l’assassinat du maire de Manta, troisième plus grande ville du pays. France 24 fait le point sur la situation tendue en Équateur, à moins d’un mois d'une élection présidentielle anticipée.

La spirale de violence ne semble pas s’arrêter en Équateur. Le président Guillermo Lasso a déclaré mardi 25 juillet l'état d'urgence dans toutes les prisons du pays et a autorisé les forces armées à reprendre le contrôle de celles-ci. La mesure doit durer 60 jours. Lundi, il avait décrété l'état d'urgence et un couvre-feu nocturne dans trois provinces du pays, après l'assassinat du maire de Manta, Agustín Intriago. L’édile de 38 ans a été abattu dimanche alors qu’il visitait un chantier dans sa ville. Une jeune sportive a été également été tuée et quatre personnes ont été blessées.

Cette attaque a provoqué une onde de choc dans ce petit pays d’Amérique latine, où règne un climat extrêmement tendu à quelques semaines du premier tour d'élections anticipées, le 20 août prochain.

Quelques heures avant le meurtre d’Agustín Intriago, les autorités avaient renforcé la sécurité de toutes les prisons du pays après de nouveaux affrontement entre détenus à Guayaquil, où 18 prisonniers sont morts et 11 personnes (dont un policier) blessés. "Nous ne pouvons pas nier que le crime organisé a pénétré l'État, les organisations politiques et la société elle-même, c'est un problème qui couve depuis plus d'une décennie", a fustigé Guillermo Lasso après avoir déclaré l’état d’urgence dans les provinces de Manabi et de Los Rios, ainsi que dans la ville de Duran.

Un maire "incorruptible"

Selon Wolf Grabendorff, expert des relations internationales et des questions de sécurité latino-américaines, Agustín Intriago a été visé car il avait la réputation d'être incorruptible. "Ce n'est pas par hasard que le maire a été tué (...) Il n'avait aucun lien avec les différents groupes criminels organisés qui opèrent à Manta depuis plusieurs années", a-t-il précisé au média international allemand DW. La ville de Manta possède l’un des principaux ports du pays, considéré comme un point d'arrivée et de départ clé pour les cargaisons de cocaïne.

De son côté, le quotidien équatorien La Hora rappelle que quatre meurtres ont été comptabilisés lors de la campagne des élections locales et régionales, "le dernier ayant eu lieu dans la nuit du 4 février, lorsque le candidat à la mairie de Puerto López (Manabi), Omar Menéndez, a perdu la vie dans un attentat."

Si la campagne pour l’élection présidentielle vient de commencer, plusieurs analystes de la sécurité s'accordent à dire que la violence pourrait augmenter au fil des jours. Interrogé par le journal, César Ricaurte, directeur de l’ONG Fundamedios, qui défend la liberté d'expression, parle de "niveaux de violence politique jamais atteints en Équateur". Depuis l'annonce des élections anticipées, l’ONG enregistre 15 alertes "électorales" impliquant 22 victimes, dont des acteurs politiques, mais aussi des journalistes et des médias. Selon le directeur de Fundamedios, les groupes criminels utilisent la violence "comme une arme pour imposer leurs conditions".

Une crise pénitentiaire sans précédent

C’est particulièrement au sein des prisons équatoriennes, gangrenées par le narcotrafic, que la violence atteint son paroxysme. Le règlement de compte entre détenus y est devenu monnaie courante. Depuis février 2021, une dizaine d'affrontements ont eu lieu, provoquant la mort de plus de 420 personnes : des dizaines d’entre elles ont été brûlées vives ou ont succombé à des mutilations.

Face aux mutineries récurrentes, la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) avait exhorté l’État à adopter des mesures, dès 2021, "pour garantir le droit à la vie et à l’intégrité physique des personnes en détention, ainsi que pour empêcher la répétition de ces actes". Mais jusqu’à présent, les autorités se sont montrées incapables d’enrayer ces violences.

"La crise des prisons est un problème auquel l'Équateur est confronté depuis 2021 et dont nous n’avons pas réussi à sortir", regrette Ximena Ron Erráez, avocate spécialiste en droit constitutionnel, sur l’antenne espagnole de France 24. "La situation s'est même aggravée (…) L'Équateur connaît non seulement une crise carcérale, mais aussi une très grave crise criminelle."

La situation est si préoccupante que les détenus de 13 prisons en Équateur ont entamé une grève de la faim en signe de protestation. Dans cinq d'entre elles, au moins 90 gardiens ont été pris en otage lundi. Les autorités pénitentiaires ont seulement indiqué qu’ils sont en bonne santé.

Derrière la question sécuritaire, le trouble politique

À quelques semaines de l’échéance présidentielle, la question de la sécurité sera sans aucun doute au centre du débat électoral en Équateur. Les analystes redoutent qu’un discours intransigeant "s’y taille une bonne place", relate ICI Radio-Canada. "Il faudrait plutôt se questionner sur la pertinence de la stratégie de la guerre contre la drogue et de la militarisation, poussées par Washington, et qui engendrent de la violence partout en Amérique latine", estime Luis Cordova, professeur à la Faculté de droit de l’Université centrale de l’Équateur.

Ces préoccupations sécuritaires ont quelque peu éclipsé la crise politique, déclenchée à la mi-mai. Pour échapper à une procédure de destitution à la suite d’accusations de détournement de fonds, le président équatorien a annoncé la dissolution du Parlement et la convocation d'élections anticipées. Pour ce faire, Guillermo Lasso a invoqué une mesure constitutionnelle communément appelé "muerte cruzada" (mort croisée, en espagnol) – qui n'avait jamais été utilisée auparavant. Cette procédure a imposé à Guillermo Lasso de mettre fin à son propre mandat de six ans, qui devait se terminer en mai 2025.

Le vainqueur de l'élection présidentielle d'août restera en fonction jusque-là, date à laquelle des élections régulières devraient avoir lieu comme prévu. Le vote d'août déterminera également la composition de l'Assemblée nationale de 137 sièges.

