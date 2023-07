Ovnis : dans le flot de décennies d'enquêtes, le témoignage troublant d'un ex-agent américain

Aux frontières du réel

Alors que les États-Unis enquêtent sur des objets volants non identifiés depuis des décennies, David Grusch, ancien officier du renseignement, a assuré mercredi devant une commission du Congrès à Washington que les Américains sont en possession d'un ovni et de "restes" (non-humains).

Sommes-nous seuls dans l'univers ? Cette question resurgit très fréquemment aux États-Unis, où une commission du Congrès américain a auditionné, mercredi 26 juillet, un ancien officier du renseignement de l'armée de l'air qui assure depuis plusieurs mois que son pays a recueilli les restes d'un ovni (objet volant non identifié) écrasé, et le cache au public.

Si David Grusch – qui se définit aujourd'hui comme un "lanceur d'alerte" – dit s’appuyer sur des témoignages de haut-gradés qui lui auraient fourni des photographies, des documents officiels et des témoignages couverts par le secret, il ne présente pas vraiment de preuves tangibles, affirmant que ces informations restent classifiées.

Néanmoins, le House Oversight Committee (principal comité d'enquête de la Chambre des représentants des États-Unis) avait annoncé la tenue d'une audience spéciale sur ce que le gouvernement américain préfère appeler les "phénomènes anormaux non identifiés (UAP)".

En début d'année, un document de l’Office of the Director of National Intelligence (ODNI) dressait le bilan des rapports d’ovnis rassemblés ces dernières années, et faisait état d'un nombre de signalements record. Quelque 366 rapports d’ovnis ont été transmis au sein de l’armée depuis début 2021 (contre 144 de 2003 à 2021), selon l'ODNI.

Ryan Graves, ancien pilote de la Navy, David Grusch, ex-officier des renseignements, et David Fravor, ancien commandant de la marine, lors d'une audience sur les ovnis, le 26 juillet 2023, au Capitole, à Washington. © Nathan Howard, AP

Lever le voile de secret

Nous ne sommes pas seuls dans l'univers, et les autorités dissimulent les preuves de l'existence d'extraterrestres, y compris les débris d'un objet non identifié, a affirmé mercredi David Grusch, assurant être "absolument" persuadé que les États-Unis sont en possession d'un ovni.

"Dans le cadre de mes fonctions, j'ai appris qu'il existait un programme (...) visant à récupérer les restes d'un appareil non identifié et de l'analyser", pour comprendre son fonctionnement. "J'ai pris la décision, en me fondant sur les données que j'ai recueillies, d'en faire part à ma hiérarchie et à plusieurs membres de l'inspection générale et de devenir lanceur d'alerte".

Former US intelligence official David Grusch says under oath that the US government is in possession of UFOs and non-human bodies pic.twitter.com/tYJA1rNr6Z — Latest in space (@latestinspace) July 26, 2023

À ses côtés, deux autres hommes étaient convoqués à l'audition : David Fravor, ancien commandant de la marine et Ryan Graves, ancien pilote de la Navy qui a fait part de multiples "rencontres" expérimentées par plusieurs pilotes lors de vols d’entraînements. "Si les [ovnis] sont des drones étrangers, c'est un problème urgent de sécurité nationale ; s'il s'agit d'autre chose, c'est un problème pour la science", a lancé ce dernier. "Dans les deux cas, les objets non identifiés sont une préoccupation pour la sécurité des vols."

En avril, Sean Kirkpatrick, le responsable du service du Pentagone chargé d'enquêter sur ces phénomènes et les risques qu'ils posent pour la sécurité nationale, avait quant à lui assuré qu'aucun signe d'activité extraterrestre n'avait été recensé.

Le bureau "n'a détecté aucune preuve crédible d'une activité extraterrestre, de technologie non terrestre ou d'objets défiant les lois de la physique", avait-il affirmé.

Le gouvernement américain prend, toutefois, au sérieux ces phénomènes et la Nasa a récemment appelé à davantage d'efforts pour les étudier scientifiquement, tout comme le Pentagone qui, lui, s'inquiète de possibles activités d'espionnage chinoises.

"Vous me dites qu'un million d'humains sont en vol à tout moment – avec des téléphones portables qui peuvent prendre des photos et capturer des vidéos – et aucun d'entre nous n'a obtenu des images plus claires de ces supposés engins spatiaux extraterrestres ?", ironise l'astrophysicien Neil deGrasse Tyson, interrogé en février dernier par le média américain Voice of America.

Des décennies d'observation, notamment militaire

Historiquement, c’est parce qu’ils sont une source d’inquiétude pour la sécurité nationale des États-Unis que les ovnis – dont le premier, sous sa forme contemporaine, a été observé en 1947 par le pilote Kenneth Arnold – font l’objet d’enquêtes et d’études.

Entre 1947 et 1969, plus de 12 600 observations d'ovnis ont été répertoriées par l'US Air Force dans le cadre du projet "Blue Book".

Le projet, qui recensait des signaux inexpliqués rapportés notamment par des pilotes d'avions militaires et civils, a été arrêté après une étude menée par l’université du Colorado qui a conclu que rien ne prouvait que les ovnis provenaient d’autres planètes et que la plupart des observations pouvaient s’expliquer par des phénomènes naturels.

Mais l'étude n'a pas pour autant mis fin à l'intérêt suscité par les ovnis. En 1995, le National Institute for Discovery Science, organisme de recherche à financement privé, est créé par l'homme d'affaires Robert Bigelow afin de discuter de la possibilité d'une vie extraterrestre.

Un certain nombre de cas déroutants

Jusqu'en 2017, les signalements et enquêtes se sont faites en catimini du grand public qui finit par entrer dans l'arène lorsque l'existence du "Programme Ovni" du Pentagone est révélée par le New York Times.

En juillet 2020, le scientifique Ravi Kopparapu et l'astrobiologiste Jacob Haqq-Misra, tous deux travaillant pour la Nasa, écrivent dans le magazine Scientific American la nécessité de revenir sur les conclusions du rapport ayant mis fin au projet "Blue Book", estimant qu'"au-delà des avions militaires et des formations météorologiques étranges, il existe encore un certain nombre de cas [de phénomènes anormaux non identifiés] vraiment déroutants qui pourraient valoir la peine d'être étudiés."

En juin 2021, le Bureau du directeur du renseignement national publie son "évaluation préliminaire" des observations d'ovnis de 2004 à 2021. Le rapport suggérait que les phénomènes anormaux non identifiés pourraient appartenir à cinq catégories probables : trafic aérien, phénomènes naturels, programmes de développement aérospatial, engins de pays étrangers, et une "catégorie fourre-tout" appelée "autre".

Un an plus tard, la Nasa annonce mettre en place un programme d'étude indépendant pour couvrir la question d'un point de vue scientifique et identifier, à partir de données en possession des civils, du gouvernement, d'entreprises et autres organisations, des informations pouvant être analysées.

Dans un rapport du DNI de juin 2023, est mentionné le nombre de 510 observations d'ovnis supplémentaires, dont 171 sont restées inexpliquées. C'est à cette même période que David Grusch se présente avec un rapport de lanceur d'alerte affirmant que le gouvernement américain est en possession de "véhicules intacts et partiellement intacts", ainsi que de restes (non humains) de ses opérateurs. Mais sans apporter de preuves.

"Je nous exhorte à mettre de côté la stigmatisation et à aborder le problème de sécurité et de sûreté que ce sujet représente", a déclaré Ryan Graves, lors de son audition, mercredi. "Le peuple américain mérite de savoir ce qui se passe dans nos cieux. Cela se fait attendre depuis longtemps."

Avec AFP

