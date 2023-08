Présidentielle américaine : Robert F. Kennedy Jr, le neveu de JFK qui embarrasse les démocrates

PORTRAIT

Issu de l'une des dynasties les plus célèbres des États-Unis, Robert F. Kennedy Jr est candidat aux primaires démocrates en vue de l’élection présidentielle de 2024. Défenseur de longue date de l'environnement, le neveu de JFK est critiqué pour ses propos antisémites et sa reprise de thèses conspirationnistes et antivax. Portrait d’un personnage hautement controversé.

Publicité Lire la suite

Son nom est sur toutes les lèvres depuis qu'il a annoncé, en avril dernier, sa candidature aux primaires démocrates. À 69 ans, Robert F. Kennedy Jr est devenu le quatrième Kennedy à se lancer dans la course à la présidentielle américaine.

Neveu du président John Fitzgerald Kennedy assassiné en 1963, il est le fils de Robert Kennedy alias "Bobby", assassiné lui aussi cinq ans plus tard. Ancien avocat spécialisé en droit environnemental, Robert Francis Kennedy Junior (RFK) adopte parfois des positions parfois opposées à celles du Parti démocrate, dont il se revendique. Il est notamment connu depuis 2005 pour propager des théories complotistes sur les vaccins.

Désavoué par son parti et sa famille

Le mois dernier, il déclarait ainsi devant ses invités lors d’un dîner avec la presse que le Covid-19 était "destiné à attaquer les Caucasiens et les Noirs". "Les personnes les plus immunisées sont les Juifs ashkénazes et les Chinois", peut-on également entendre de sa voix étouffée, due à une maladie neurologique, dans une vidéo révélée par le New York Post . Ses propos ont choqué certains membres de sa famille, qui avaient déjà refusé de soutenir sa candidature aux primaires démocrates.

VIDEO:



Robert F. Kennedy Jr. claims coronavirus was an "ethnically targeted" bioweapon designed to be more deadly for caucasians and blacks — and spare Jews and Chinese https://t.co/xfAdovs0sY pic.twitter.com/og4xHdKs7x — Jon Levine (@LevineJonathan) July 15, 2023

"Je condamne fermement les mots déplorables et mensongers de mon frère", a écrit sa sœur, Kerry Kennedy, dans un communiqué . "Les commentaires de mon oncle étaient blessants et erronés. Je condamne sans équivoque ce qu'il a dit", a réagit pour sa part Joe Kennedy III, neveu de RFK et envoyé spécial américain en Irlande du Nord.

Face à la polémique, Robert F. Kennedy Jr a nié dans un communiqué que ses propos étaient antisémites, mais admis qu'ils auraient dû être formulés avec plus de soin.

Depuis son entrée en lice, l'ancien avocat suscite le malaise au sein de son propre camp, qui a logiquement choisi de soutenir Joe Biden, président sortant et ami de la famille Kennedy. Le démocrate Gerry Connolly l'a ainsi récemment accusé d’être le "tenant de croyances ignobles, nauséeuses, racistes, fanatiques, antisémites, antigay, échafaudées sur des théories du complot".

Dans les sondages, RFK est loin derrière son rival : il cumule quelque 15 % des intentions de vote aux primaires, contre 64 % pour Joe Biden, selon le site FiveThirtyEight qui propose une synthèse des enquêtes nationales. L’autre candidate déclarée, Marianne Williamson, ne possède pas de données de sondage suffisantes.

S’il a peu de chances de remporter l’investiture, certains démocrates craignent qu’il ne fonde son propre parti, ce qui pourrait coûter des voix à Joe Biden et favoriser la réélection de l'ancien président Donald Trump.

Écolo antivax

Né en 1954 à Washington, Robert F. Kennedy Jr appartient à la deuxième plus grande dynastie politique américaine – derrière les Roosevelt –, dont les tragédies sont ancrées dans la mémoire collective des États-Unis. Le troisième des 11 enfants de Robert et Ethel a seulement neuf ans lorsque son oncle John, le 35e président américain, est assassiné. Il a 14 ans lorsque son père est tué à son tour, alors qu'il vient de remporter les primaires démocrates.

S’il est expulsé des écoles privées et arrêté plus d'une fois en possession de marijuana et d’héroïne, le jeune RFK réussit finalement à sortir de la dépendance et suit des études de droit à Harvard et à la London School of Economics. Après son admission au barreau de New York, il travaille comme procureur adjoint à Manhattan.

Trentenaire, il commence à s’investir dans la protection de l’environnement. Il rejoint en 1986 les rangs de l’ONG NRDC (Natural Resources Defense Council), pour laquelle il devient avocat – poste qu'il occupera jusqu’en 2017. Il travaille notamment auprès des tribus indigènes du Canada et d’Amérique latine pour les aider à protéger leurs terres face à des projets d’exploitation minière ou forestière.

Célèbre militant contre les pesticides, il remporte en août 2018 un procès historique contre Monsanto. Le géant de l'agrochimie est condamné à verser 289 millions de dollars pour ne pas avoir informé de la dangerosité du Roundup.

Mais ses positions antivaccins, de plus en plus critiquées, viennent progressivement ternir l’image d’un homme autrefois connu pour son combat face aux ravages causés par la pollution.

Dès 2005, RFK publie un article dans le magazine Rolling Stone intitulé "Deadly Immunity" ("immunité mortelle", en anglais), relançant une ancienne controverse sur le prétendu rôle de la vaccination dans l'apparition de troubles du spectre de l'autisme (TSA). Une hypothèse régulièrement brandie par les militants antivax, mais invalidée par plusieurs études.

Avant même l’émergence de la pandémie de Covid-19, il coproduit en 2016 le film "Vaxxed", qui fait le lien entre mortalité infantile et vaccination des enfants – un film dénoncé par la communauté scientifique.

Pendant la pandémie de Covid-19, il compare les interventions quotidiennes d'Anthony Fauci, conseiller en chef pour la santé publique de huit présidents américains, à de la propagande nazie. Sa position très controversée est résumée dans son ouvrage "The Real Anthony Fauci : Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health", publié en 2021.

"Défaite inévitable"

En janvier 2022, RFK déclare que la situation est alors pire pour les Américains non vaccinés que pour Anne Frank – une adolescente juive qui s'est cachée pendant deux ans avec sa famille dans une maison d'Amsterdam durant la Seconde Guerre mondiale, avant d’être déportée et de mourir dans un camp de concentration nazi. Une comparaison pour laquelle il s'est plus tard excusé.

Malgré la puissance symbolique de son nom, Robert F. Kennedy Jr a peu de chances de remporter les primaires démocrates. Une partie de la presse américaine juge en effet ce concurrent de Joe Biden peu crédible. "Cette défaite inévitable est évidente pour tout le monde, y compris Kennedy", juge le média Politico , qui souligne que RFK "ne se soucie pas de perdre, car gagner la Maison Blanche n'est pas son objectif". Il n’a "jamais sollicité de fonction publique", contrairement à ses frères et sœurs, cousins ​​et autres descendants de Kennedy. Ce qu’il désire indéniablement, martèle le média, "c’est l’attention du public".

Un pari réussi puisque RFK est devenu en quelques mois une figure incontournable de la couverture médiatique américaine – même si cette couverture est largement due à l'enchaînement de polémiques et à son profil extrêmement controversé.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne