Présidentielle en Argentine : l'ultralibéral Javier Milei en force à l'issue des primaires

Les Argentins ont désigné dimanche, lors de primaires simultanées, leurs partis et candidats pour la présidentielle du 22 octobre. L'économiste ultralibéral Javier Milei, qui se présente en candidat anti-système, a recueilli plus de 32 % des voix, devant la candidate de la droite Patricia Bullrich et le ministre de l'Économie de centre gauche Sergio Massa.

Javier Milei, qui se présente en candidat anti-système, a recueilli avec de 32 % des voix, lors des primaires en Argentine, le 13 août 2023. © Mariana Nedelcu, Reuters

L'élection présidentielle d'octobre en Argentine se jouera entre l'économiste ultralibéral Javier Milei, une ex-ministre de la Sécurité, Patricia Bullrich (droite), et l'actuel ministre de l'Économie Sergio Massa (centre gauche), selon les résultats provisoires des primaires dimanche 13 août. Javier Milei, 52 ans, qui se présente en candidat anti-système contre une "caste politique parasite", a créé la sensation, en devenant le candidat recueillant le plus de votes individuels au niveau national, avec plus de 32 % des voix, selon les résultats officiels avec plus de 64 % des bulletins comptés. Il devance Patricia Bullrich, 67 ans, qui dans une primaire indécise a droite a pris l'avantage sur le maire (centre droit) de Buenos Aires Horacio Larreta en obtenant plus de 27 % des voix, et Sergio Massa, 51 ans, ministre de l'Économie, qui sans surprise a remporté la primaire dans le camp gouvernemental, mais arrive en 3e position d'ensemble avec 25 % des voix sur son nom. Lors des ces "PASO" (Primaires ouvertes, simultanées et obligatoires), plus de 35 millions d'électeurs argentins étaient appelés à présélectionner à la fois les partis qui seront en lice le 22 octobre, - il leur fallait pour cela obtenir 1,5 % des votes nationalement - et leurs candidats. Avec AFP