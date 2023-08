Pressions électorales, assaut du Capitole... Les casseroles judiciaires de Donald Trump

Inculpations en série

L’ancien président des États-Unis Donald Trump a été inculpé lundi par la justice de Géorgie pour avoir tenté d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection de 2020 dans cet État. Il s’agit de sa quatrième inculpation pénale en moins de six mois. France 24 fait le point sur les principales affaires impliquant celui qui espère reconquérir la Maison Blanche en 2024.

C’est presque devenu une routine. Donald Trump a été inculpé, lundi 14 août, pour la quatrième fois en moins de six mois. Accusé par la justice d’avoir fait pression sur des responsables électoraux de Géorgie afin de "trouver" des votes en sa faveur pour renverser les résultats de cet État-clé, lors de la présidentielle de 2020, l’ex-président a de nouveau dénoncé une "chasse aux sorcières" sur sa plateforme Truth Social.

Malgré les poursuites qui s’accumulent contre lui, Donald Trump reste le favori des primaires républicaines pour l’élection présidentielle de 2024. Dans les sondages, il devance largement ses concurrents, désormais crédité de 52,7 % des intentions de vote, contre 14,8 % pour le gouverneur de Floride Ron DeSantis, selon le site FiveThirtyEight qui propose une synthèse des enquêtes nationales.

Tentative de manipulation de scrutin, assaut du Capitole, documents classifiés retrouvés à son domicile... France 24 fait le point sur les principales affaires impliquant l'ancien président de 77 ans.

La tentative de manipulation du scrutin en Géorgie

Le 3 janvier 2021, le Washington Post rend public l’enregistrement d’un appel téléphonique entre Donald Trump et Brad Raffensperger, le secrétaire d'État de Géorgie. Lors de cet appel, Donald Trump demande au responsable de "trouver" les quelque 12 000 bulletins de vote à son nom qui lui manquent pour remporter cet État-clé de la présidentielle. Brad Raffensperger refusant de s'exécuter, l’ex-président le menace de poursuites judiciaires s'il ne trouve pas les voix dont il a besoin.

La diffusion de cet appel téléphonique entraîne l’ouverture d’une enquête. Le 14 août 2023, la justice de Géorgie inculpe Donald Trump et 18 autres personnes pour leurs tentatives présumées illicites d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection de 2020 dans cet État. La procureure du comté de Fulton, Fani Willis, annonce alors leur donner jusqu'au 25 août "pour se livrer volontairement" à la justice de Géorgie.

Même si Donald Trump est élu président en 2024, il ne pourra pas se gracier lui-même ou obtenir l'abandon des poursuites pour les crimes commis dans l'État de Géorgie, qui possède son propre système de justice pénale, indépendant du système fédéral.

Le rôle de l’ex-président dans l’attaque du Capitole à Washington

Le 6 janvier 2021, une foule de partisans de Donald Trump prend d'assaut le siège du Congrès américain. Les scènes de violence et de chaos choquent l'Amérique et le monde. Au moins cinq personnes meurent en marge de l’attaque et 140 policiers sont blessés.

Plus de deux ans et demi après les événements, le 18 juillet 2023, Donald Trump annonce avoir reçu une lettre du procureur spécial Jack Smith l’informant qu’il est visé personnellement par une enquête fédérale sur les tentatives d’inverser les résultats de la présidentielle de 2020, et notamment l'assaut contre le Capitole.

Le 1er août 2023, Donald Trump est inculpé de "complot à l'encontre de l'État américain", entrave à une procédure officielle et atteinte aux droits électoraux. Selon l’acte de mise en accusation, le républicain "était déterminé à rester au pouvoir malgré sa défaite". Il est accusé d’avoir fait de fausses déclarations sur l’élection, d’avoir incité ses partisans à se rendre au Capitole et d’avoir participé à l’organisation de l’assaut.

L’acte d’accusation est le plus grave jamais prononcé contre un ancien chef d’État américain. Le milliardaire pourrait se voir obligé de comparaître devant un tribunal en pleine campagne électorale l’année prochaine.

La gestion négligente de documents classifiés à Mar-a-Lago

Le 8 août 2022, la luxueuse résidence de l’ex-président à Mar-a-Lago, en Floride, est perquisitionnée par la police fédérale (FBI), où une trentaine de boîtes, avec des documents allant "du confidentiel au top secret", sont retrouvées. La loi oblige pourtant tout président à transmettre l'ensemble des documents classifiés en sa possession aux Archives nationales en quittant son poste.

Le 8 juin 2023, l’ex-président est inculpé par la justice fédérale, accusé d’avoir mis la sécurité des États-Unis en péril. Il est visé par 37 chefs d'inculpation, notamment "rétention d'informations portant sur la sécurité nationale" et "entrave à la justice".

Inculpé fin juillet de chefs supplémentaires, il nie en bloc toutes les accusations. Le procès est prévu en mai 2024, au moment où les primaires républicaines battront leur plein.

L’affaire Stormy Daniels

Le 12 janvier 2018, le Wall Street Journal révèle que Michael Cohen, avocat de Donald Trump, a versé 130 000 dollars à l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels pour acheter son silence sur une liaison présumée avec le candidat, juste avant l’élection présidentielle de 2016.

Stormy Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford, assure qu’elle a eu une relation extraconjugale avec le magnat de l’immobilier dix ans plus tôt, ce que l’intéressé dément.

Le 31 mars 2023, Donald Trump est inculpé au pénal pour son rôle dans l’affaire. Il reconnaît avoir remboursé Michael Cohen. Si de tels paiements ne sont pas illégaux en soi, l’accord passé avec Stormy Daniels pourrait correspondre à une dépense de campagne. Or la somme n'apparaît pas dans les comptes du candidat et a, au contraire, été inscrite comme "frais juridiques" dans les documents de son entreprise.

Agression sexuelle, fraudes fiscales... Les autres condamnations

En 2019, E. Jean Carroll, une ancienne journaliste, accuse dans un ouvrage l'ex-président des États-Unis de l'avoir violée trente ans plus tôt. Elle l’attaque au civil en novembre, l’accusant de l'avoir diffamée pour avoir qualifié de "mensonge complet" ses accusations de viol. Trois ans plus tard, en novembre 2022, elle intente un procès pour viol contre Donald Trump, une action possible grâce à une nouvelle loi de l'État de New York permettant aux victimes d'agressions sexuelles de lancer une action au civil, même s'il y a prescription en matière pénale. Le 9 mai 2023, Donald Trump est jugé responsable d’une agression sexuelle – et non d'un viol – et est condamné à verser cinq millions de dollars de dommages et intérêts à la plaignante. La victime dépose de nouveau plainte fin juin pour diffamation. Un procès est prévu le 15 janvier 2024.

E. Jean Carroll quitte le tribunal de Manhattan au dernier jour du procès qui l'oppose à Donald Trump, le 8 mai 2023 à New York. © David Dee Delgado, Reuters

Le 13 janvier, la Trump Organization, l’entreprise familiale de l’ancien président, est condamnée à une amende "maximale" de 1,6 million de dollars pour fraudes financières et fiscales, notamment dans le but de cacher aux services fiscaux des compensations financières de certains hauts dirigeants. Un procès au civil est attendu à l’automne.

