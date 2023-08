En images : mégafeux au Canada, course contre la montre pour évacuer une partie du Grand Nord

Alors qu'un important feu de forêt menace la ville de Yellowknife, dans le Grand Nord canadien, les habitants ont jusqu'à vendredi midi (18 h GMT) pour évacuer les lieux via l'unique route les connectant à la province voisine de l'Alberta. De nombreux habitants ont déjà quitté la zone, et deux fois plus de vols que la veille devraient permettre d'aider ceux encore sur place.

01:36 Les habitants de Yellowknife évacuent la ville par l'unique route les reliant à la province voisine, le 16 août 2023. © Pat Kane, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Les quelque 20 000 habitants de Yellowknife, une des principales villes du Grand Nord canadien, sont engagés, vendredi 18 août, dans une course contre la montre pour évacuer leurs maisons, menacées par un important feu de forêt. Les autorités territoriales, qui ont lancé l'ordre d'évacuation mercredi soir et donné aux habitants jusqu'à vendredi midi (18 h GMT) pour partir, estiment qu'environ 1 500 résidents ont quitté la zone par voie aérienne, tandis que des centaines d'autres ont fui en empruntant la seule autoroute connectant les communautés nordiques à l'Alberta, province mitoyenne au sud. Les habitants de Yellowknife ont jusqu'à vendredi 18 h (GMT) pour évacuer via l'unique autoroute les rattachant à la province voisine. © Jordan Straker, AFP Vendredi, deux fois plus de vols que la veille doivent permettre d'évacuer les résidents du Nord toujours sur place. Les autorités ont toutefois rassuré la population lors d'une conférence de presse tard jeudi soir, affirmant que les vols allaient se poursuivre au-delà de l'échéance annoncée. "Nous allons continuer jusqu'à ce qu'on puisse sortir toute la population de Yellowknife", a expliqué Jennifer Young, des services d'urgence des Territoires du Nord-Ouest. À lire aussiFeux au Canada : "Un combat qui va durer tout l'été" et un scénario voué à se répéter Des véhicules font la queue à une station essence de Fort Providence, dans le Grand Nord canadien, sur la seule route leur permettant d'évacuer la ville de Yellowknife menacée par les feux de forêt, le 17 août 2023. © Jeff McIntosh, AP Cette évacuation de masse dans un territoire aussi éloigné est "particulièrement difficile", expliquait en début de semaine Mike Westwick, du service des feux territorial. Le centre d'évacuation le plus près de Yellowknife est établi à 1 150 kilomètres, en Alberta, où plusieurs centres ont été érigés. Feux de forêt près de Yellowknife, au Canada, le 16 août 2023. © Handout Maxar Technologies / Reuters Le feu, situé à une quinzaine de kilomètres des murs de Yellowknife, pourrait gagner la ville au cours du week-end, ont mis en garde les autorités, d'autant plus que les vents ne devraient pas jouer en faveur des pompiers. L'armée canadienne a été appelée en renfort sur place pour aider notamment sur le plan logistique. Environ 120 militaires y sont déployés, équipés d'avions et d'hélicoptères. Les habitants de Yellowknife attendent devant une école d'être enregistrés et évacués, alors que les feux de forêt menacent leur ville, le 17 août 2023. © Jennifer Gauthier, Reuters Le Canada connaît cette année une saison des feux de forêt exceptionnelle et historique qui bat tous les records. Plus d'un millier de feux ravagent actuellement le pays d'est en ouest, dont plus de 230 dans les Territoires du Nord-Ouest et plus de 370 en Colombie-Britannique, sur la côte ouest, où des ordres d'évacuation ont été émis jeudi à West Kelowna, dans le centre-sud de la province. Près de 14 millions d'hectares - environ la superficie de la Grèce - ont brûlé jusqu'à présent cette année au Canada, soit quasiment le double du dernier record datant de 1989. Avec AFP