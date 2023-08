Incendies à Hawaï : réprouvé, le responsable de la gestion des crises de Maui démissionne

Le chef de l'agence de gestion des urgences de l'île de hawaïenne de Maui, qui a été critiqué pour ne pas avoir fait retentir les sirènes d'alarme lors de l'incendie meurtrier qui a ravagé la ville de Lahaina, a démissionné jeudi, selon un communiqué du comté.

Sous le feu des critiques, le chef de l'agence de gestion des urgences de l'île hawaïenne de Maui a fini par démissionner jeudi 18 août, selon un communiqué du comté. Il lui est vivement reproché de ne pas avoir fait retenir les sirènes d'alarme lors du terrible incendie qui a embrasé la ville de Lahaina.

"Aujourd'hui, le maire Richard Bissen a accepté la démission de l'administrateur de l'Agence de gestion des urgences de Maui (MEMA), Herman Andaya", indique le communiqué. "Invoquant des raisons de santé, Herman Andaya a présenté sa démission qui prend effet immédiatement".

Herman Andaya a affirmé mercredi, lors d'une conférence de presse, ne pas regretter de n'avoir pas fait retentir les sirènes d'alarme de l'île au moment où l'incendie s'approchait de Lahaina où vivent 12 000 habitants.

Cette décision, ainsi que d'autres erreurs perçues avant, pendant et après la catastrophe, qui a fait au moins 111 morts, a suscité la colère des survivants, qui estiment que cela aurait permis de sauver plus de vies.

"Compte tenu de la gravité de la crise à laquelle nous sommes confrontés, mon équipe et moi-même allons nommer quelqu'un à ce poste clé, le plus rapidement possible, et je suis impatient de faire cette annonce prochainement", a déclaré Richard Bissen.

Le président Joe Biden va se rendre lundi prochain sur l'archipel avec son épouse Jill, a annoncé mercredi la Maison Blanche. Dans un tweet, il s'est dit "déterminé à s'assurer que les habitants d'Hawaï aient tout ce dont ils ont besoin pour se remettre de cette catastrophe".

