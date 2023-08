Primaire républicaine : Vivek Ramaswamy, ni blanc, ni chrétien mais 100 % anti-woke

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Vivek Ramaswamy veut croire qu’à 38 ans, il peut devenir le plus jeune candidat républicain à la présidentielle américaine et le premier de confession hindoue. Même s’il est encore loin de Donald Trump, cet entrepreneur à succès talonne désormais le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Vivek Ramaswamy s'est installé à la troisième place de la course à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024.

Il est devenu le rival à abattre pour Ron DeSantis lors du premier débat des candidats républicains à l’élection présidentielle américaine, mercredi 23 août. Vivek Ramaswamy a fait un grand bond, passé en quelques semaines de l’anonymat politique le plus complet à la troisième place des personnalités les plus populaires du camp conservateur.

Cet entrepreneur de 38 ans demeure loin derrière Donald Trump, l’ex-président qui caracole en tête des sondages de la primaire à droite. Mais il talonne dorénavant Ron DeSantis, le gouverneur de Floride qui a longtemps fait figure de seule alternative crédible à Donald Trump. Dans la plupart des enquêtes d’opinion, l’écart s’est réduit de plus de 10 points à moins de 5 points en quelques semaines. Et l’un de ces sondages, publié le 14 août par l’institut Kaplan Strategy, fait même de Vivek Ramaswamy, pour la première fois, le nouveau numéro 2… devant Ron DeSantis.

Favori d'Elon Musk ?

Une percée politique qui n’a pas échappé aux médias et observateurs américains. C’est le nouveau "jeune prodige" du parti républicain pour le New York Times, tandis que Vanity Fair évoque un "mini-tsunami” à droite en faveur de ce fils d’immigrés indiens.

Même Elon Musk, le patron de Tesla, a qualifié Vivek Ramaswamy de "candidat très prometteur”, vendredi 18 août. De quoi donner des sueurs froides à Ron DeSantis, voire à Donald Trump, tant l’extravagant multimilliardaire et PDG de X (ex-Twitter) est très écouté à droite aux États-Unis.

"Les débats de la primaire du parti républicain vont sûrement lui permettre de gagner encore un peu plus en popularité", assure Thomas Gift, directeur du Centre de recherche sur la politique nord-américaine de l’University College de Londres. Vivek Ramaswamy est en effet réputé être "un excellent orateur qui a une très grande confiance en soi", écrit Vanity Fair dans un article présentant cet "outsider" comme le favori pour remporter le premier débat. À l’université, il était l’un des débatteurs les plus redoutés et populaires, souligne le Harvard Crimson, le journal de la célèbre faculté.

Mais ce n’est pas (seulement) son art de la rhétorique qui lui a permis de se faire une place de choix dans le paysage très encombré des 14 candidats à la primaire républicaine. Ni même sa brève carrière de rappeur sous le surnom de "Da Vek" qu’il aime à rappeler lors d’interviews. Son principal atout réside dans sa fortune personnelle, estimée à plusieurs centaines de millions de dollars.

Avant la politique, ce diplômé des prestigieuses universités de Harvard et Yale était un entrepreneur à succès dans le domaine des biotechs. Il a fondé Roivant Sciences, une start-up dans le secteur pharmaceutique qui a notamment essayé, et échoué, à lancer un médicament pour traiter Alzheimer.

Vivek Ramaswamy a ainsi déjà pu "injecter plus de 15 millions de dollars provenant de sa fortune personnelle dans sa campagne, ce qui lui a permis de s’acheter une place sur l’échiquier politique", résume Anurag Mishra, spécialiste de la politique américaine à l'International Team for the Study of Security (ITSS) Verona.

Obsédé par le wokisme

Son absence totale d’expérience politique ne représente pas un handicap aux yeux des électeurs républicains, bien au contraire. Tout comme Donald Trump en 2016, "Vivek Ramaswamy peut jouer la carte de 'l’outsider', qui apporte un peu de fraîcheur face à des candidats appartenant au sérail politique depuis des décennies, comme Ron DeSantis, Nikki Haley ou Chris Christie", estime Anurag Mishra.

S’il représente du sang neuf et jeune à droite, il incarne également le "rêve américain", si cher à une partie de l’électorat conservateur. "C’est le fils d’immigrés venus du tiers-monde qui devient multimillionnaire aux États-Unis. Sur la forme, Vivek Ramaswamy coche toutes les cases pour plaire à l’électeur de droite”, assure Anurag Mishra.

Et sur le fond ? Le principal cheval de bataille de cet entrepreneur est la guerre contre ce qu’il appelle le "wokisme". Un terme qui, pour lui, désigne l’idéologie de tous ceux qui seraient "obsédés par les questions de genre, de race et de justice sociale", précise le New York Times.

Vivek Ramaswamy incarne ainsi le candidat de "l’anti-wokisme le plus effréné", souligne Thomas Gift. Il Il a même écrit plusieurs ouvrages dans lesquels il se décrit comme "le PDG d’anti-woke Inc.", souligne le New Yorker. Une manière, d’ailleurs, de couper l’herbe sous le pied de Ron DeSantis, autre grand pourfendeur auto-proclamé du wokisme.

Cette idée fixe a permis à Vivek Ramaswamy d’être un invité récurrent de Fox News, la chaîne d’information numéro 1 de l’électorat de droite américain qui fait également la chasse au wokisme à longueur d’émissions.

L’autre grand ennemi de Vivek Ramaswamy est le gouvernement. Il apparaît comme un extrémiste du moins d’État. Cet entrepreneur a proposé, pêle-mêle, de démanteler le FBI, l’IRS (les services fiscaux aux États-Unis) le ministère de l’Éducation ou encore le Center for Disease Control (le CDC, qui lutte notamment contre les épidémies).

Fox News a listé une douzaine d’organismes publics qui seraient sacrifiés sur l’autel du moins d’État vénéré par Vivek Ramaswamy. "Il s’inscrit ainsi dans la grande tradition des républicains américains qui ont toujours milité pour réduire le rôle du gouvernement", note Anurag Mishra.

Trop hindou pour la droite américaine ?

Pour le reste, ce troisième homme à droite adhère au programme de Donald Trump sur la fiscalité, l’immigration ou encore le contrôle des armes. Mais "il utilise une rhétorique moins agressive que celle de l’ex-président", souligne Anurag Mishra. Il n’empêche que ses idées sont ancrées très à droite : il veut, par exemple, faire intervenir l’armée sur le sol américain pour assurer la sécurité à la frontière mexicaine.

Mais Vivek Ramaswamy s’est lancé dans la bataille politique avec de sérieux handicaps. À commencer par le fait qu’il "n’est ni blanc, ni chrétien", pointe Anurag Mishra. Il revendique son attachement à la religion hindouiste, une couleuvre très difficile à avaler pour le parti républicain "qui est souvent associé au mouvement évangéliste [rattaché au protestantisme]", rappelle le politologue.

En ce sens, c’est déjà un miracle que Vivek Ramaswamy ait réussi à faire jeu quasi-égal avec Ron DeSantis dans les sondages auprès de l’électorat républicain.

L’autre obstacle sur la route de cet ambitieux se nomme Donald Trump. L’ex-président conserve une telle avance dans les sondages sur ses concurrents que "la seule chance pour Vivek Ramaswamy serait qu’un tribunal déclare Donald Trump inéligible en 2024", estime Anurag Mishra.

C’est sans doute pour cela que Vivek Ramaswamy veille à ne pas attaquer Donald Trump, contrairement à Ron DeSantis. Espérant peut-être devenir le futur vice-président en cas de deuxième mandat de l’ex-président américain. À 38 ans, il est moins pressé que d’autres de devenir président.

