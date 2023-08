"Rich men north of Richmond" : le nouvel hymne de l’extrême droite américaine

TOP 100

La chanson "Rich men north of Richmond" est entrée, lundi, directement en première place des hits américains du classement Billboard. Un succès qui semble sorti de nulle part, tant son auteur, Oliver Anthony était inconnu jusqu’à présent. Mais il reflète l’irruption de la guerre idéologique dans le domaine du divertissement.

© Kendall Warner, The Virginian-Pilot via AP

Publicité Lire la suite

Il a un petit air de ZZ Top de seconde zone et le clip de sa chanson – "Rich men north of Richmond" – semble avoir été enregistré sur un chemin de randonnée dans une petite forêt de l’Amérique profonde. Oliver Anthony n’a pas le glamour d’une Miley Cyrus ni les moyens d’une Taylor Swift, ce qui ne l’a pas empêché d'entrer dans l’histoire de la musique américaine, lundi 21 août.

Sa complainte country à la gloire des "petites gens" oppressées par le grand méchant gouvernement au nord de Richmond (à Washington) est apparue directement en première place du célèbre classement Billboard des 100 singles du moment. C’est la première fois en 75 ans d’histoire de ce top 100 qu’un "artiste" sans antécédent musical, sans contrat avec un studio et sans promotion d’aucune sorte sur les radios généralistes réussit cet exploit, a confirmé le site de Billboard.

En direct de Farmville, Virginie

Sur sa chaîne YouTube, Oliver Anthony – de son vrai nom Christopher Anthony Lunsford – a reconnu n’avoir commencé à composer de la musique qu’en 2021, et se décrit plutôt comme un apprenti fermier vivant à… Farmville en Virginie. Son rêve ? Acheter un plus grand lopin de terre pour pouvoir y élever du bétail. Et surtout que le gouvernement – des "riches corrompus" qui n’y comprendraient rien aux problèmes des vrais gens – le laisse tranquille.

Car "Rich men north of Richmond" est une chanson très politique, et un condensé d’idéologie ultra-conservatrice. Si son succès a un petit air de victoire de David contre le Goliath de l’industrie musicale, c’est un David poussé par les hordes de fans de Donald Trump.

Oliver Anthony se plaint de ces "richards" qui veulent "tout contrôler", de ces "bons" emplois de l’Amérique profonde qui ne rapportent plus rien et des taxes qui n’en finissent pas de s’accumuler. Le chanteur saupoudre le tout de références au mouvement conspirationniste QAnon et à ses thèses farfelues dépeignant l’élite politique comme des dangereux pédophiles.

Les paroles du premier couplet en Français J'ai vendu mon âme Travailler toute la journée Des heures supplémentaires Pour un salaire de merde Pour que je puisse m'asseoir ici Et gâcher ma vie Rentrer à la maison Et noyer mes problèmes C'est une putain de honte Ce que le monde est devenu Pour les gens comme moi Et les gens comme vous…

Un parfait condensé des arguments de vente qui ont permis en 2016 à Donald Trump de devenir le champion d’une certaine Amérique blanche et (profondément) rurale.

Et la "trumposhère" ne s’y est pas trompée. Marjorie Greene et Lauren Boebert – deux des élues les plus farouchement pro-Trump – ont salué le "nouvel hymne des vrais patriotes américains oubliés". Les influenceurs d’extrême droite Jack Posobiec et Jason Whitlock se sont empressés de partager la chanson sur les réseaux sociaux, tandis que des chaînes ultraconservatrices comme Fox News ont largement couvert (et amplifié) le phénomène "Rich men north of Richmond" ces dernières semaines.

Au-delà de l’aspect purement politique, la percée de cette chanson "n’a rien d’étonnant, et au regard de la structure de l’industrie musicale aujourd’hui, ce n’était qu’une question de temps avant qu’un artiste marginal s’empare de la première place des classements musicaux", assure Adam Behr, spécialiste des liens entre politique et musique populaire à l’université de Newcastle.

Avec la montée en puissance du streaming et des téléchargements, ce n’est plus la peine d’avoir un support physique comme un CD pour avoir une chance de devenir numéro 1 dans les classements. "Poussée par la série Stranger Things, la chanson ‘Running up that hill’ a connu un énorme succès alors même qu’elle a été enregistrée il y a quarante ans", rappelle Adam Behr.

Film conspirationniste

Un paysage musical qui se prête également à la manipulation des classements. "Il y a des précédents de campagnes concertées sur les plateformes de streaming pour promouvoir une chanson", rappelle cet expert.

Tout dépend du poids des écoutes sur Spotify & Co. dans les classements. En l'occurrence, le Billboard américain donne davantage d’importance aux ventes de CD ou aux téléchargements payants. Et, dans le cas de "Rich men north of Richmond", le New York Times a repéré que la chanson a connu un nombre record de téléchargements payants sur iTunes, suggérant que des internautes d’extrême droite ont sorti leur portefeuille pour placer leur "nouvel hymne" en top du Billboard 100. Ces seuls téléchargements ont rapporté plus de 80 000 dollars à Oliver Anthony.

Ce n’est évidemment pas la première fois que la musique est utilisée comme un outil de revendication politique, même si historiquement ce sont plutôt les mouvements de gauche qui s’en sont servi, comme à l’époque de la guerre du Vietnam dans les années 1960.

Cette fois-ci, le succès d’Oliver Anthony est "peut-être en partie dû au fait qu’il y a un président démocrate [honni par le camp pro-Trump,NDLR] à la Maison Blanche", estime Adam Behr.

Mais pour lui, c’est un mouvement plus profond qui est à l’œuvre. Car avant "Rich men north of Richmond", il y a eu "Try that in a small town" en juillet. Cette chanson de la star country controversée Jason Aldean décrit la douceur de vivre dans les petites villes américaines contrairement aux grandes métropoles cosmopolites…

Dans les salles obscures américaine cet été, c’est un petit film d’action – "Sound of freedom" – qui a connu un succès retentissant, faisant jeu égal en juillet avec Mission Impossible 7, le dernier blockbuster porté par Tom Cruise. La particularité de "Sound of freedom" ? Cette histoire de lutte contre le trafic d'enfants a été récupérée par le mouvement QAnoniste qui y voit la confirmation de leurs théories du complot sur les élites pédophiles.

Reflet de la guerre culturelle américaine

Le point commun entre ces trois œuvres est qu’elles n’auraient pas connu un tel succès sans des actions concertées des milieux ultraconservateurs. Ainsi, la chanson "Try that in a small town" était d’abord sortie dans l’anonymat le plus complet en mai 2023. Ce n’est qu’après une promotion agressive sur les réseaux sociaux qu’elle a décollé deux mois plus tard. Dans le cas de "Sound of freedom", des fans de la première heure ont même acheté des tickets qu’ils ont offerts à leur entourage pour les inciter à aller voir le film…

La guerre culturelle qui fait rage dans le paysage politique américain – autour des questions de race, d’identité etc. – a ainsi fait une irruption remarquée cet été dans le monde du divertissement. Réussir à faire de "Rich men north of Richmond", la chanson du moment aux États-Unis "procure à ce camp politique la satisfaction d’avoir marqué un point d’autant plus important que l’industrie musicale est perçue par la droite comme étant entre les mains des libéraux", souligne Adam Behr.

Les succès du chanteur Oliver Anthony et du film "Sound of freedom" permettent aussi à l’extrême droite de "démocratiser leurs théories du complot", souligne le Washington Post. "Rich men north of Richmond" représente, à cet égard, le cheval de Troie par excellence de ce mouvement politique. "Son message général peut plaire à un public plus large", souligne Adam Behr. En effet, il est surtout question de critiquer des élites politiques déconnectées des réalités du terrain… et l’extrême droite n’a pas le monopole de ce discours. Mais Oliver Anthony y ajoute en filigrane ses théories du complot qui peuvent ainsi faire leur petit bonhomme de chemin.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne