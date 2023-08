Le Chili annonce un plan national de recherche des disparus de la dictature

Le président chilien Gabriel Boric a lancé mercredi un "Plan national pour la recherche de la vérité et de la justice" visant à retrouver plus de mille personnes disparues pendant la dictature du général Augusto Pinochet. C'est la première fois que l'État prend part aux recherches.

Publicité Lire la suite

L'État chilien va prendre en charge, pour la première fois, les recherches pour tenter de retrouver plus de mille personnes disparues pendant la dictature du général Augusto Pinochet (1973-1990), a annoncé le président Gabriel Boric mercredi 30 août, à quelques jours du 50e anniversaire du coup d'État militaire.

Pendant des décennies, ces recherches ont presque exclusivement été du ressort des familles, et seules 307 dépouilles ont été retrouvées. Le sort de 1 162 autres reste inconnu.

"La justice a trop tardé", a déclaré le président Boric, en lançant le Plan national pour la recherche de la vérité et de la justice, première initiative officielle de ce type. "La seule façon de construire un avenir plus libre et plus respectueux de la vie et de la dignité humaine est de connaître toute la vérité", a-t-il ajouté lors d'une cérémonie organisée à l'extérieur du palais présidentiel, à laquelle les forces d'opposition de droite n'ont pas assisté.

Reconstituer la trajectoire des victimes

Financé par l'État, ce plan vise à reconstituer la trajectoire des victimes après leur détention et leur disparition. La plupart des disparus étaient des ouvriers et des paysans âgés en moyenne d'une trentaine d'années.

"Aucun autre gouvernement n'a eu la volonté politique nécessaire pour faire en sorte que cette épreuve ne concerne pas seulement les proches, mais la société dans son ensemble et l'État qui a fait disparaître nos proches", a réagi Gaby Rivera, présidente de l'Association des proches des détenus et des disparus lors de la cérémonie.

Le 11 septembre 1973, Augusto Pinochet a organisé avec le soutien de la CIA un coup d'État militaire au Chili contre le président socialiste Salvador Allende, démocratiquement élu trois ans plus tôt, et a imposé jusqu'en 1990 une dictature militaire marquée par une répression sanglante. Environ 40 000 personnes ont été torturées et 3 200 ont été assassinées ou sont toujours portées disparues.

Manque de coopération des forces armées

Jusqu'à présent, le principal obstacle à la recherche des disparus a été le manque de coopération des forces armées. Les associations des familles les accusent de détenir toutes les informations mais de refuser de les donner au nom d'un "pacte de silence".

À la fin des années 1990, les militaires ont fourni des informations sur quelque 200 détenus dont les corps auraient été jetés à la mer. Cependant, certains de ces corps ont été retrouvés dans des fosses communes.

Augusto Pinochet est mort en 2006 sans jamais avoir été condamné pour les crimes commis par son régime.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne