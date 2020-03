Égalité femmes-hommes : le Japon à la traîne

Par : Guillaume MAZOYER | Constantin SIMON | Aruna POPURI

Au Japon, en apparence, les femmes sont parfaitement intégrées à la société : elles sont actives et omniprésentes dans le monde du travail. Mais les Japonaises sont aussi victimes de discrimination professionnelle, d'inégalité salariale, de harcèlement sexuel au travail et sont quasi-inexistantes en politique... Le Japon, troisième puissance économique mondiale, est l'un des rares pays où le mouvement #MeToo peine à s'imposer. Reportage de nos correspondants, Guillaume Mazoyer, Constantin Simon et Aruna Popuri.