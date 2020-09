Chine : quatre journalistes citoyens, qui enquêtaient sur le Covid à Wuhan, toujours portés disparus

Par : Antoine VÉDEILHÉ | Angélique FORGET | Charlie WANG 7 mn

Depuis son arrivée au pouvoir en 2012, Xi Jinping a lancé une croisade sans précédent contre la liberté de la presse. Censurés, menacés, parfois emprisonnés… les derniers reporters indépendants, qui ne travaillent pas pour un média d’État, au service de la propagande du Parti communiste, n'arrivent plus à vendre leurs articles. Plus de six mois après leurs arrestations, au moins quatre journalistes citoyens, qui enquêtaient à Wuhan sur le bilan réel de l'épidémie de Covid-19, restent introuvables. Reportage de nos correspondants en Chine.