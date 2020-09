"La Chine a intensifié ses menaces militaires", alerte le chef de la diplomatie taïwanaise

Par : Marc PERELMAN 14 mn

Dans un entretien à France 24, le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, met en garde contre une pression militaire chinoise de plus en plus forte. Selon lui, la menace d'une intervention de Pékin contre l'île s'est "intensifiée". Le chef de la diplomatie se dit "préoccupé" et prévient qu'après la répression à Hong Kong, "Taïwan pourrait être le prochain sur la liste".