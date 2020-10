Covid-19 en Australie : Melbourne va tourner la page de trois mois de confinement

Sous la pression des habitants, le Premier ministre de l'État du Victoria, en Australie, a décidé, lundi, de lever le confinement imposé depuis trois mois à Melbourne.

Le confinement va finalement être levé à Melbourne, trois mois après y avoir été imposé pour endiguer la deuxième vague épidémique, ont annoncé, lundi 26 octobre, les autorités. Aucun nouveau cas de coronavirus n'a été enregistré ces dernières 24 heures dans l'État du Victoria.

L'obligation de rester à son domicile sera levée dans la nuit de mardi à mercredi, et les restaurants, salons de beauté et commerces pourront de nouveau accueillir des clients.

L'État du Victoria, dont Melbourne est la capitale, vient pour la première fois depuis début juin de n'enregistrer aucun nouveau cas en 24 heures.

Alors que le pays avait été relativement efficace pour contenir la première vague de coronavirus, Melbourne a connu cet été une flambée de cas, en raison de négligences dans les hôtels où les personnes revenant de l'étranger effectuaient leur quarantaine.

Annonçant la levée tant attendue des restrictions, le Premier ministre de l'État Daniel Andrews a parlé d'une "journée pleine d’émotion". "C'est une année très difficile, les habitants du Victoria ont beaucoup donné et je suis fier de chacun d'entre eux", a-t-il déclaré aux journalistes.

Les frontières entre le Victoria et les autres États demeurent fermées

Les cinq millions d'habitants de Melbourne ont été soumis cet été à des restrictions drastiques, notamment un couvre-feu nocturne, qui a été levé fin septembre au bout de près de deux mois. Les habitants étaient par ailleurs tenus de rester chez eux et ne pouvaient se déplacer que dans un rayon de cinq kilomètres pour un certain nombre d'activités clairement définies.

Certaines restrictions ont été levées la semaine dernière, les habitants étant autorisés à jouer au golf ou à aller chez le coiffeur. Et la pression était forte en faveur d'une levée plus vaste des restrictions dans le contexte de la chute du nombre de cas.

Le confinement était intervenu en juillet, quand le nombre de nouveaux cas était d'environ 190 par jour. Ce chiffre avait grimpé à 700 en août.

Les frontières entre le Victoria et les autres États demeurent fermées, et les arrivées en provenance des pays étrangers sont étroitement encadrées. L'Australie, qui compte 25 millions d'habitants, totalise environ 27 500 cas depuis le début de la pandémie, et 905 décès dus au Covid-19.

