La Chine, l’Asean et des pays du Pacifique signent le plus grand pacte commercial au monde

Le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc préside le sommet virtuel de l'Asean, à Hanoï le November 15, 2020. © Kham, REUTERS

Quinze pays d'Asie et du Pacifique ont signé dimanche un important accord commercial, à l'occasion de la clôture d'un sommet virtuel de l'Asean qui avait débuté jeudi. Promu par la Chine, ce sera l’accord commercial le plus important du monde, regroupant notamment la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Singapour.