L'armée australienne admet que ses troupes ont exécuté des civils en Afghanistan

Le chef des forces australiennes, le général Angus Campbell, lors d'une conférence de presse à Canberra, en Australie, le 19 novembre 2020. © Mick Tasikas, AFP

Le plus haut général australien a reconnu jeudi l'existence de preuves établissant que des forces spéciales australiennes avaient "tué illégalement" au moins 39 civils et prisonniers afghans entre 2005 et 2016. Un enquêteur spécial en charge des crimes de guerre a été saisi.