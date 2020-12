Hong Kong : trois figures de la contestation condamnées à des peines de prison

Les militants pro-démocratie Agnes Chow, Ivan Lam et Joshua Wong (à droite) arrivent pour leur procès devant le West Kowloon Magistrates Court à Hong Kong, le 2 décembre 2020. © Peter Parks, AFP

Texte par : FRANCE 24

Le célèbre militant Joshua Wong a été condamné à 13 mois et demi de prison tandis que ses camarades Agnes Chow et Ivan Lam ont été condamnés à dix et sept mois de détention pour avoir organisé une manifestation devant le quartier général de la police de Hong Kong en juin 2019.