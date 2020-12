Bruxelles et Pékin concluent un accord "de principe" sur les investissements

L’UE a le plus grand marché unique au monde.



Nous sommes ouverts aux affaires mais attachés à la réciprocité, la concurrence équitable et à nos valeurs.



🇪🇺et 🇨🇳 ont conclu un accord de principe sur les investissements, pour des échanges et des opportunités plus équilibrés. pic.twitter.com/mDZvLFgKYG