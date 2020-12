La Chine condamne dix Hongkongais soupçonnés de franchissement illégal de frontières

Dix des douze activistes hongkongais, arrêtés le 23 août dernier en Chine continentale, étaient jugés au tribunal de Shenzhen mercredi matin. Soupçonnés de "passage illégal de frontière", ils ont été condamnés à des peines de prison allant de 7 mois à 3 ans.

Dix militants pro-démocratie hongkongais, qui avaient tenté de fuir Hong Kong en hors-bord vers Taïwan, ont été condamnés mercredi 30 décembre en Chine continentale à des peines de 7 mois à 3 ans de prison pour "passage illégal de frontière".

Les deux organisateurs du voyage avorté, tenté au août dernier, ont écopé de 3 ans de prison et les huit autres de 7 mois d'emprisonnement, a annoncé le tribunal de Shenzhen (sud de la Chine) où ils étaient jugés cette semaine. Tous les suspects devront aussi s'acquitter d'une amende, a précisé le tribunal.

Le procureur d'un district de Shenzhen a précisé que les deux plus jeunes activistes ne seraient pas condamnés. Le plus jeune d'entre eux est âgé de 16 ans. Cette décision a été prise après que les deux mineurs ont "volontairement reconnu leur culpabilité et accepté la punition", a fait savoir le procureur. Ils vont être transférés à Hong Kong.

Onze hommes et une femme ont été arrêtés en mer par les autorités chinoises le 23 août dernier, avant d'être remis à la police de Shenzhen, métropole chinoise aux portes de Hong Kong. Ils tentaient de se rendre à Taïwan, île rivale de la Chine continentale.

Des conditions particulières

Ce procès n'était pas ouvert à la presse étrangère ou aux diplomates en poste dans le pays, ce qui est relativement habituel de la part d'une justice chinoise opaque et politisée.

Les familles des prévenus n'ont été informées de la date de l'audience que trois jours avant qu'elle n'ait lieu.

Et les avocats n'ont pas pu rencontrer les prévenus, les autorités leur ayant désigné des avocats commis d'office. Les cas des deux mineurs ont été examinés à huis clos.

Avec AFP et Reuters

