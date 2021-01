Covid-19 : Pékin défend sa gestion de l’épidémie face aux experts mandatés

Pékin a concédé devoir "s'évertuer à faire mieux", mais a défendu, mardi, sa gestion de l’épidémie de Covid-19 face aux critiques des experts mandatés par l’OMS. Ces derniers ont notamment reproché à la Chine de ne pas avoir agi assez vite lors des premiers signes.

Il est possible de faire mieux. Critiquée sur sa gestion de l’épidémie de Covid-19 par des experts indépendants mandatés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Chine a concédé, mardi 19 janvier, devoir "s'évertuer à faire mieux". Le pays, plusieurs fois critiqué pour n'avoir pas immédiatement alerté sa population ni imposé de confinement au tout début de la pandémie, lorsque les transmissions interhumaines n'étaient pas encore confirmées, a cependant défendu sa gestion de l’épidémie.

Le manque de transparence supposé des autorités de Wuhan (centre), première ville où a été repéré le coronavirus fin 2019, et la convocation par la police de médecins locaux lanceurs d'alerte, accusés de "propager des rumeurs", ont également alimenté les critiques.

En juillet, le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, annonçait la création d'un groupe indépendant chargé d'établir "une évaluation honnête" de la gestion de la crise dans le monde et d'en "tirer des leçons".

Cette équipe de 13 experts est coprésidée par l'ex-Première ministre néo-zélandaise Helen Clark et l'ancienne présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf.

Premiers signes

Dans son second rapport présenté mardi à l'OMS, le groupe juge notamment qu'il "aurait été possible d'agir plus vite sur la base des premiers signes". "Il est clair que des mesures de santé publique auraient pu être appliquées plus énergiquement par les autorités chinoises locales et nationales en janvier" 2020, soulignent ainsi ses auteurs.

Interrogée, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a répondu que Pékin avait réagi rapidement en confinant Wuhan dès le 23 janvier 2020, ce qui "a réduit les infections et les décès".

La Chine a largement endigué l'épidémie sur son sol depuis le printemps dernier. Mais la pandémie a désormais fait plus de 2 millions de morts ailleurs dans le monde.

"Nous devons bien sûr nous évertuer à faire mieux. Tout pays, pas seulement la Chine, mais aussi les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon ou tout autre pays, doit d'ailleurs s'évertuer à faire mieux", a indiqué Hua Chunying.

"En tant que premier pays à sonner l'alarme antiépidémique mondiale, la Chine a pris des décisions rapides et décisives, alors même qu'elle ne disposait alors que d'informations incomplètes" sur le virus, a-t-elle souligné.

Une équipe d'experts de l'OMS se trouve par ailleurs actuellement en Chine, pour tenter de remonter aux origines du Covid-19, dès que sera écoulée la quarantaine de deux semaines à laquelle sont soumis ses membres.

