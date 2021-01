Jack Ma, le fondateur d'Alibaba disparu depuis trois mois, réapparaît en public

Porté disparu depuis trois mois, le fondateur du géant chinois en ligne Alibaba s'est entretenu, mercredi, avec une centaine d'enseignants en zones rurales chinoises, lors d'une visioconférence. Fin octobre, il avait critiqué les banques publiques chinoises.

Il n'avait plus donné signe de vie depuis octobre dernier après un discours critique à l’égard du régime de Pékin. Le célèbre milliardaire chinois Jack Ma est enfin apparu en public, mercredi 20 janvier, lors d'un entretien en vidéoconférence avec une centaine d'enseignants de zones rurales de la Chine.

L'information a été rapportée par Tianmu News, un site d'information affilié à un groupe de presse officielle, alors que la disparition de Jack Ma de la scène publique a alimenté les spéculations.

Une absence mystérieuse

Le mystère autour de la disparition du fondateur du géant chinois Alibaba avait éclaté au grand jour à l’occasion d’une émission de téléréalité début janvier. Jack Ma avait été remplacé comme juge pour le dernier épisode d’"Africa’s Business Heroes", un show à la gloire des entrepreneurs africains, qu’il avait pourtant lui-même créé, selon le Financial Times. L’émission, qui devait initialement être diffusée fin novembre, a été reportée au printemps et les producteurs ont confirmé l’absence de Jack Ma, due officiellement à un "conflit de calendrier".

Mais le milliardaire n’a pas seulement manqué la dernière de son émission. Son nom a également été effacé du site d’"Africa’s Business Heroes", et le clip promotionnel de ce programme de téléréalité ne fait plus aucune référence au fondateur d’Alibaba. Une purge qui cadre mal avec l’explication d’un simple problème de calendrier.

Surtout que Jack Ma a aussi disparu de Twitter, un média qu’il affectionne particulièrement. Son dernier message sur la plateforme de microblogging remonte au 10 octobre. Interrogé par plusieurs médias à propos de cet étrange silence radio, Alibaba a refusé de commenter les "rumeurs" sur cette disparition de plus en plus voyante.

Ils sont nombreux à craindre qu’il ait subi de plein fouet la colère de Pékin. Jack Ma n'avait en effet plus donné signe de vie depuis un discours étonnamment critique à l’encontre des autorités prononcé à Shanghai le 24 octobre 2020. Devant un parterre d’entrepreneurs et de responsables politiques chinois, il avait notamment attaqué les banques publiques chinoises et appelé à l’établissement d’un "système financier plus sain".

